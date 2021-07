Katuman lavalla juhlitaan 30-vuotiasta suojeluyhdistystä – Taistelu jatkuu, sillä hyvinvoiva järvi ei ole itsestäänselvyys

Yhtenä kauniina kesäpäivänä Eeva Järveläisen mökkirantaan Katumajärvellä ajautui inhottavaa mönjää.

Hän kirjoitti asiasta Hämeen Sanomien yleisönosastolle ja Katumajärven suojeluyhdistys sai alkunsa.

– Muutamat henkilöt ottivat yhteyttä ja perustimme yhdistyksen vuonna 1991. Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntija Heli Jutila oli alusta asti mukana. Ilman hänen neuvojaan ja panostaan emme olisi tässä, Järveläinen tuumaa.

Asenteet muuttuneet

Alkuvuosinaan yhdistys pyrki haalimaan jäseniä, tekemään itseään tunnetuksi ja herättämään tietoisuutta vesiensuojelun tärkeydestä. Asukasiltoja järjestettiin ja ojavesinäytteitä otettiin talkootyönä.

Rahaa oli vähän ja kaupungin suhtautuminen nihkeää.

– Ympäristöasioista ei noihin aikoihin vielä paljon puhuttu. Minäkin olin 30 vuotta nuorempi, joten sellaista tytöttelyä jouduin kuuntelemaan. Emme ole kuitenkaan koskaan halunneet haastaa riitaa tai osoitella syyllisiä. Nythän asenteet ovat muuttuneet ja kaupunki suhtautuu meihin hyvin myönteisesti, Järveläinen sanoo.

Käänne 2000-luvulla

Vuosituhannen vaihteessa Katumajärvellä kukki sinilevä ja rannat alkoivat uhkaavasti ruohottua.

Ratkaiseva käänne parempaan tapahtui vuonna 2002, kun Katuma pääsi mukaan EU:n rahoittamaan Järki-hankkeeseen, joka kohdistui kahdeksan kantahämäläisen järven valuma-alueille.

– Jokien varsille saatiin laskeutusaltaita ja aloitettiin vesikasvien niitto, järjestelmällinen hoitokalastus ja järveen laskevien uomien kuormitusselvitys, yhdistyksen puheenjohtaja Markku Pohjola kertoo.

Uusi hanke käynnissä

Katumajärvi oli mukana myös 2015-2016 toteutetussa Vanajavesikeskuksen Pakka-hankkeessa, jossa selvitettiin veden laatua ja ravinnekuormitusta sekä toteutettiin kunnostustoimenpiteitä.

Nyt käynnissä on kolmivuotinen Katumajärven perushoitohanke.

– Ely-keskus rahoittaa 30 000 euron hankkeesta puolet ja toinen puoli tulee suojeluyhdistykseltä. Onneksemme olemme saaneet tukea yrityksiltä ja HS-vesi, Konecranes sekä Tawast ja Linna Golf ovat lähteneet mukaan, Pohjola kiittelee.

Haasteita on edelleen

Katuman tila on nykyisellään melko hyvä, mutta tulevaisuudessa on uhkakuvia. Töitä järven eteen on jatkettava.

– Ehkä ihmisillä on sellainen asenne, että kun sinilevää ei ole näkynyt, kaikki on kunnossa. Ruununmyllynjoen järveen tuoma ravinnekuormitus on edelleen iso haaste ja ilmastonmuutos voi tuoda sateita, jotka lisäävät sitä entisestään, Pohjola miettii.

Huolia aiheuttaa myös isosorsimo, aggressiivisesti levittäytyvä rantakasvi, joka ei kuulu Suomen luontoon. Niittäminen heikentää sen kasvua vain vähän, joten se on kitkettävä juurineen.

Talkootöitä tarvitaan

Yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Hämeenlinnan kaupunki ja Vanajavesikeskus. Hoitokalastuksesta ovat huolehtineet talkoovoimin Katumajärven kalastusyhdistys sekä Hämeenlinnan Kala ja Erä.

– Ilman hankkeita ja kumppaneita olisimme näpertelijöitä. Saamme rahaa, mutta paljon talkootyötäkin tarvitaan, Järveläinen sanoo.

Perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja on edelleen aktiivisesti mukana yhdistyksen hallituksessa.

– Olisi tärkeää saada mukaan nuorempaa väkeä, sillä järven hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys ja meillä veteraaneilla alkaa olla jo ikää. Olen kuitenkin mielissäni kaikesta, mitä olemme saaneet aikaan ja jaksan edelleen olla innostunut.