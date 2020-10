Nuorille on luvassa syyslomaviikoksi kaksi katutaidetapahtumaa – Graffitien syntyä voi seurata paikan päällä, somessa tai livestriimin välityksellä

Kaupungin Nuorisopalvelut järjestää Autumn Street Art -katutaidetapahtumat Lammilla ja Iittalassa. Lammin tapahtumaa voi seurata suorana livestriimin välityksellä ja luvassa on myös taidetyöpajoja.

Kaupungin Nuorisopalvelut järjestää syyslomaviikolla Autumn Street Art -graffititapahtumat nuorille Lammilla ja Iittalassa.

Keskiviikkona katutaiteilijat luovat Lammin Hakkalan koulun pihalle urbaanin taideteoksen, jonka rakentumista voi seurata livestriimin välityksellä tai paikan päällä.

Iittalassa graffititaidetta syntyy Nuorisotalo Hukarin pihassa torstaina, mutta ilman striimausta.

Työpajoja nuorille

Nuorille on luvassa taidepainotteista toimintaa molempien tapahtumien oheen.

– Meillä on visio, että nuoret inspiroituvat katutaiteesta ja heille on tarjolla pop up -tyylistä taiteen tekemistä. Paikan päällä voi tuunata rintanappeja, tarroja ja sateenvarjoja sekä taiteilla katuliiduilla. Ja jos sää sallii, niin skeittilautakin kannattaa ottaa mukaan, etsivä nuorisotyöntekijä Toni Koski vinkkaa.

Tapahtumat ovat myös somessa.

– Nuorisotilojen alustoille tulee chatti. Tapahtumaan voi osallista mistä ja millä laitteella tahansa. Tapahtuma sekä linkit nuorisotilojen alustoille löytyvät myös Facebookista nimellä Autumn Street Art, Hakkalan koulun ja Nuorisotila Norpan nuorisotyöntekijä Samuli Mäkelä kertoo.

Repäisevää koronaturvallisesti

Toni Koski ja etsivä nuorisotyöntekijä Emmi Karhutaival työskentelevät yhdessä työparina pitäjissä.

– Ajatus katutaidetapahtumasta lähti siitä, että pohdimme mitä tässä ajassa voidaan toteuttaa. Päätimme hyödyntää valmiita graffitiseiniä, joihin teokset toteutetaan, Koski kertoo.

Toteutuksessa ovat mukana tutut yhteistyökumppanit, Arxin tekninen tuottaja Juuso Suuronen, joka kokoaa katutaiteilijaporukan ja 4k-Media, joka vastaa livestriimauksesta.

– Dokumentoinnin ideana on, että tapahtumaa on mahdollista seurata myös kotisohvalta.

Tapahtumista jää nettiin striimi sekä kaksi taideteosta pitäjiin.

– On kiva, että voidaan kuitenkin toteuttaa jotain repäisevää, joka on koronaturvallista ja tavoittaa monia eri aikaan, Karhutaival tuumaa.

Livestriimin osoite on: bit.ly/AutumnStreetArt