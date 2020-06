Katutaidetta purkutaloihin, klovneriaa ja teatteria eri muodoissaan – Tätä kaikkea ja paljon muuta on Arxin kesätarjonta

Ilmaisia taidetyöpajoja ja -kursseja lapsille ja nuorille on lähes 30.

Kuninkaallisen nukketeatterin paperiteatterin saloihin perehdyttävä työpaja on yksi Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxin täksi kesäksi räätälöimistä ilmaisista taidetyöpajoista ja -kursseista, joita on kaikkiaan 29.

Teatterinjohtaja Hannu Räisä kertoo, että työpajoissa valmistetaan pahvista, kartongista ja paperista pienoisteatteri lavasteineen ja tikkujen päähän kiinnitettävine kaksiulotteisine hahmoineen. Paperiteatteri levisi perheiden huvitukseksi 1800-luvulla Englannista.

Työpaja on nelipäivänen.

– Osallistujat voivat tehdä myös oman esitettävän tarinan tai vaikka talent show’n tai käyttää esityksessä klassikkosatuja, Räisä kertoo.

Arx joutui laittamaan tämän kesän suunnitelmat uusiksi, koska yli 40-vuotiset perinteet omaava lasten taidefestivaali Hippalot jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.

– Hippaloiden perumista on harmiteltu. Meille on tullut pyyntöjä järjestää tapahtumia. Kodeissa ollaan koronakevään jäljiltä väsyneitä olemaan neljän seinän sisällä lasten kanssa, kertoo Arxin kulttuurituottaja Riikka-Leena Puistola , jonka vastuulla Hippaloiden järjestäminen normaalioloissa on.

Luvassa on kesä-, heinä- ja elokuussa tekemistä eri puolilla kaupunkia alle 15-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Tarjolla on muun muassa tanssia, animaatiopajoja, vauvojen muskarihetkiä, teatteripajoja ja graffititaidetta.

Katutaidetyöpajoista, joissa tutustutaan graffitien tekoon, breakdancen alkeisiin, konemusiikin perusteisiin sekä dj- ja videolaitteisiin, vastaa Arxin tekninen tuottaja Juuso Suuronen .

Aherruksen pääteeksi oppejaan pääsee kokeilemaan ja esiintymään jameissa.

Viikolla 25 on tiedossa mielenkiintoinen katutaidetapahtuma Räikee20, joka järjestetään purkua odottavilla Vuorentaan vanhainkodilla ja päiväkodilla.

– Luvassa on purkutaide-esitys, eli maalaamme purettavat rakennukset. Kuka vain voi pop up -periaatteella tulla mukaan. Siellä pääsee myös kokeilupisteessä harjoittelemaan spray-maalausta, Suuronen kertoo.

Hämeenlinnan Miniteatterin työpajoissa opetellaan klovneriaa ja pannaan pystyyn teatteriesitys viidessä päivässä. Lisäksi tutustutaan teatterin eri muotoihin ja tekniikoihin, kuten improon.

– Monilta vanhemmilta on tullut viestiä siitä, kuinka lasten teatteriharrastus loppui tänä keväänä kuin seinään, sanoo Miniteatterin toiminnanjohtaja Suvi Seppälä .

Hämeenlinnan kaupungin lastenkulttuuripäällikkö Minna Haveri uskoo, että Arxin jalkautuminen yhteistyökumppaneineen eri puolille kaupunkia ja tapahtumien ilmaisuus tuovat uusia harrastajia lastenkulttuurin pariin.