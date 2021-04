Kaupunkiuutiset arvioi Hämeenlinnan valtuutetut – "Suupaltti, salaviisas, vaikenija ja yksi, joka puhuu niin viisaita, että kuuluisi eduskuntaan"

Uusi valtuusto valitaan 13. kesäkuuta. Nyt on aika summata, miten nykyinen kaupunginvaltuusto on urakastaan selviytynyt ja millaisen mielikuvan he antavat itsestään kokouspuheenvuoroissaan.