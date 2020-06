Kaupunkiuutisten verkkosivut uudistuivat – Jatkossa samalta alustalta löytyvät myös Hämeen Sanomien uutiset

Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten jutut ja videot löytyvät jatkossa hameensanomat.fi-sivustolta.

Edelleen myös kaupunkiuutiset.com-sivusto toimii ja ohjaa kävijän sieltä suoraan uusille sivuille.

Uudistuksen tarkoitus on tuoda lukijalle lisää luettavaa ja parantaa käyttökokemusta. Nyt Kaupunkiuutisten lukijan on mahdollista samalla sivustolla käydä lukemassa ja katsomassa Hämeen Sanomien uutisia ja toisin päin.

Hämeen Sanomien sivuilla on sivunäyttöjä kuukaudessa 7–8 miljoonaa. Pääasiassa materiaali on maksumuurin takana. Kaupunkiuutisten materiaali on verkossa täysin vapaasti luettavissa.

Kaupunkiuutisten lukijan kannattaa ladata älypuhelimeensa myös Hämeen Sanomien sovellus. Se löytyy sovelluskaupasta.

Sovelluksen kautta pääsee kätevästi käsiksi Kaupunkiuutisten juttuihin ja digitaaliseen näköislehteen.