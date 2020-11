Kavin aluesarja: Entäs Bob? – Mustan huumorin ryydittämää Bill Murray -terapiaa

Entäs Bob? (What About Bob?, USA 1991) on amerikkalainen, jedimestari Yodan äänenä parhaiten tunnetun Frank Ozin ohjaama hulvaton musta komedia.

Elokuva kertoo monipelkoisesta, lapsenomaisesta Bob Wileystä (Bill Murray), joka elää yksiössä kultakalansa kanssa. Hänestä tulee omahyväisen, maailmanvalloitusta suunnittelevan psykiatri Leo Martinin (Richard Dreyfuss) potilas.

Potilaan ja psykiatrin keskinäinen asema alkaa kuitenkin muuttua ja murtua, kun yksinäinen Bob seuraa tohtori Martinia tämän huvilalle Winnipesaukee-järvelle, sen silmiä hiveleviin, aurinkoisiin kesämaisemiin.

Vastakohtien törmäys

Tohtori Martin, joka on nimennyt poikansa Sigmund Freudin mukaan ja kommunikoi tyttärensä kanssa käsinuken avulla, on ilmeinen kontrollifriikki ja toisia holhoava täydellisyyden tavoittelija.

Bob edustaa hänen vastakohtaansa lähes kaikessa. Bob on tohtori Martinin silmissä kaaoksen edustaja, joka on ”mukava vain silloin kun hän on hallinnassa”.

Perheen lasten ja Martinin vaimon Fayn (Julie Hagerty) mielestä Bob on kuitenkin hauska ja hyväksyttävä juuri sellaisena kuin hän on, ajoittain rasittavana, epätäydellisenä, hölmöilyineen ja fobioineen.

Vakavampiakin sävyjä

Päähenkilöiden välisen dynamiikan ja loistavien näyttelijäsuoritusten varassa toimiva elokuva tekee ilahduttavasti kunniaa klassisille komedioille. Käydään läpi läheisriippuvuus, Touretten syndrooma samoin kuin normaaliuden ja hulluuden välinen veteen piirretty viiva.

Tarinassa voi nähdä vakavamman juonteen, tiukkapipoisuuden ja egoismin kritiikin. Kumpikin päähenkilö käy läpi muutosprosessin. Bobin herättäjänä toimii ”kuolematerapia” ja tohtori Martinin kontrolloitu maailma murenee hulluuteen ja katatoniseen tilaan asti – kunnes hän kokee havahtumisensa loppukohtauksen häissä.

Kahnausta kulisseissa

Tiedetään että Murray ja Dreyfuss eivät tulleet hyvin toimeen elokuvan kuvauksissa, mikä nähtävästi on lisännyt tiettyjen kohtausten koomisuutta.

Murray on kertonut tahallaan ärsyttäneensä Dreyfussia. Äskettäin Dreyfuss on todennut, että on vihdoin antanut Murraylle anteeksi. Tarinan henkeen sopivasti Dreyfuss haastoi elokuvan tuottajayhtiön Disneyn oikeuteen.

