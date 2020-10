Kavin aluesarja: Kolme Muskettisoturia – Miekkataiturointia kunnian ja oikeudenmukaisuuden puolesta

Yhdysvaltalaisohjaaja Richard Lester tiesi mitä teki, kun tarttui yhteen rakastetuimmista historiallisista seikkailuromaaneista. 1620-luvulle sijoittuvan Kolmen muskettisoturin (The Three Musketeers, 1973) aluksi nuori maalaispoika d’Artagnan lähtee isältään – entiseltä muskettisoturilta – saamiensa neuvojen evästämänä ja tämän miekka vyöllään Pariisiin. Tavoitteena on liittyä samaisiin eliittijoukkoihin, mutta heti alkuunsa suurkaupungin tapakulttuuri, houkutukset ja asuinolot tuovat omat mutkansa. Onnekseen d’Artagnan kirjaimellisesti törmää kolmikkoon Athos, Porthos ja Aramis – tosin kaksintaisteluhaasteiden merkeissä – ja heistä tulee erottamattomat ystävykset.

Toisinaan ilmaisen ateriankin puolesta rapiirejaan viuhuttava nelikko saa pian tietoonsa kardinaali Richelieun ja kauniin mutta vaarallisen vakoojan Milady de Winterin häijyn jalokivijuonen, joka uhkaa tahrata kuningatar Annan maineen. Sankarimme pistävät henkensä likoon kuningattaren ompelijan ja uskotun Constancen avustamana. Aika käy heitä vastaan.

Tähtiä vilisevä näyttelijäkaarti

Alexandre Dumas’n tarinoista vauhdikkain on filmatisoitu useaan otteeseen niin Ranskassa, Britanniassa, USA:ssa kuin Neuvostoliitossakin, mutta tämän version tähtiä vilisevä näyttelijäkaarti on lyömätön: Michael York, Oliver Reed, Richard Chamberlain, Frank Finlay, Raquel Welch, Geraldine Chaplin, Faye Dunaway, Charlton Heston, Christopher Lee… Kukin on vieläpä ulkonäöltään kuin suoraan romaanin sivuilta nostettu, missä Yvonne Blaken suunnittelemat koristeelliset puvut enemmän kuin tekevät osuutensa.

Michel Legrandin musiikki viimeistelee sekä jo valmiiksi energisten toimintakohtausten että herkän romanttistenkin hetkien tunnelman. Pilke silmäkulmassa sommitellut absurdit yksityiskohdat, kuten koirilla pelattava shakkiottelu, puolestaan pitävät letkeän sanailun ohella Dumas’n veijarimaisen tyylin etualalla. Silti kerronta tasapainoilee onnistuneesti realismin ja raikkaan poikamaisuuden välillä sekä pysyy uskollisena romaanin tapahtumille. Voiko klassikkojen ystävä enempää toivoa?

KAVIn aluesarja: Richard Lester, Kolme muskettisoturia (The Three Musketeers, Britannia/USA/Espanja/Panama 1973) ti 13.10. klo 18 Bio Rex. K16. 106 min. Liput vain Kino Tavast ry:n verkkokaupasta https://kinotavast.tapahtumiin.fi. Syksyn näytösohjeet katsojille kinotavast.net.