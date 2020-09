Kavin aluesarjassa: Viimeinen keisari – Palkittu ja taidokas elokuva vallan katoavaisuudesta

Vuonna 1908 Kiinan leskikeisarinna Cixi on kuoleman kielissä, ja kaksivuotias sukulaispoika Pu Yi tuodaan pikavauhtia Kiellettyyn kaupunkiin vallanperimystä varten. Tästä lähtee kronologisessa mielessä liikkeelle Bernardo Bertoluccin huikean taidokkaasti toteutettu, valloittava ja hetkittäin sopivan synkkäkin Viimeinen keisari (The Last Emperor, Italia/Hongkong/Britannia 1987), joka puhdisti palkintopöydän mm. yhdeksällä Oscarillaan.

Pu Yin elämänkaarta valotetaan lapsikeisarista nukkehallitsijaksi, poliittiseksi vangiksi ja aina kulttuurivallankumouksen todistaneeksi puutarhuriksi asti. Hänen omaelämäkertaansa hyödyntävä käsikirjoitus käyttää vankeusvuosia kiintopisteenä, jota vasten loiston ja valheelliseksi osoittautuvan vallan päivät peilautuvat. Mitä jää jäljelle, kun ihmiseltä viedään kaikki se mikä muodosti hänen maailmansa?

Päärooliin eläytyvät Richard Vuu , Tsou Tijger , Tao Wu ja John Lone rakentavat monitahoisen henkilökuvan, ja Peter O’Toole tarjoaa pettämätöntä taustatukea yksityisopettaja Reginald Johnstonina. Uskollinen virkamies Chen Baochen ( Victor Wong ) tuo kulkusirkkansa kera lämpöä ja elämänviisautta, ja vankilanjohtajakin ( Ying Ruocheng ) on älykkäämpi kuin alaisensa. Unohtaa ei sovi myöskään Ryuichi Sakamotoa , yhtä elokuvan säveltäjistä, joka on vähäeleisen uhkaava Mantšukuon elokuvateollisuutta johtavana tiedustelu-upseeri Amakasuna.

Naishahmoista etenkin salaperäinen, miehisesti pukeutuva vakooja ”Idän Jalokivi” ( Maggie Han ) ja keisarinna Wanrong ( Joan Chen ) jäävät mieleen vastakohtaisten luonteidensa ja omituisen, oopiumilta savuavan suhteensa ansiosta.

Viimeinen keisari ottaa kaikki visuaaliset ja emotionaaliset tehot irti sekä massiivisesta että intiimistä mittakaavastaan, ja musiikilla on siinä todella suuri merkitys. David Byrnen , Sakamoton ja Cong Sun score kuljettaa ylenpalttisten palatsien ja ravistelevien yhteiskunnallisten mullistusten halki. Lopussa katsoja tuntee aidosti tehneensä matkan, jota on mahdotonta unohtaa.