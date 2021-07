Kesäkohde: Hyväntuulinen Iittalan Lasimäki houkuttelee palaamaan – Yhtä kohdetta en jätä väliin, vaikka joutuisin jonottamaankin

Iittalan kylä on juuri niin kiva kuin odotinkin – ellei jopa parempi.

Hämeenlinnan Iittala tunnetaan käsityön, muotoilun ja taiteen kylänä.

Sinne hurauttaa Hämeenlinnasta noin vartissa.

Lasimäellä huomio kiinnittyy ensimmäiseksi härveliin, joka osoittautuu sähköpolkupyöräriksaksi.

– Tarjoamme kyläläisille ja matkailijoille riksakuljetuksia, Veli-Pekka Haikkola ja hänen poikansa Lenni-Matias Hautala kertovat.

Kysyn tietä Designmuseolle, johon olen sopinut tapaamisen, mutta lupaan palata. Sattumoisin paikalla oleva Lasimäen kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Jyri Naskali tarjoutuu opastamaan minut sinne.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Designmuseo kiinnostaa kävijöitä

Designmuseo Iittalassa on meneillään 50-vuotisjuhlanäyttely Suomen lasitaiteen ikonit ja niiden tekijät.

Asiakaspalvelija Mari Nikkanen laskeskelee, että tänä vuonna on ollut jopa viime vuotta enemmän kävijöitä, kesäkuussa tuplat viime vuoteen verrattuna.

– Näyttely kiinnostaa kovasti. Tämä näyttely poikkeaa aikaisemmista siinä, että tässä on huomioitu myös lasinpuhaltajat, Nikkanen sanoo.

Palaan riksalle. Wanha Virkailija Iittala Oy:n kyyti päivystää Lasimäellä yleensä noin kello 10–18 välillä.

– Tämä on ollut todella tykätty ja tilauksiakin on tullut aika tiuhaan, Veli-Pekka Haikkola kertoo.

Riksakyydillä paikasta toiseen

Hän pitää vaimonsa Tuula Haikkolan kanssa aseman lähellä majataloa. Riksa on osa Iittalan matkailua kehittävää liiketoimintaideaa, josta pariskunta palkittiin Hämeenlinnassa vuoden 2020 lopulla.

– Laite tilattiin Kiinasta. Se tuli juhannusviikolla, joten vasta nyt pääsimme aloittamaan.

Saan riksakyydin Puukoululle. Kyyti on hauska, kuin olisi huvipuiston junassa. Ohikulkijoilta tulee hyväntuulisia tervehdyksiä.

Naivistit saivat Puukoululle terassin

Puukoulun Naivistit Iittalassa kesänäyttely Yksissä tuumin – Jointly on värikäs ja laaja. Väkeä liikkuu tasaisesti.

– On ollut kiva, kun saimme keväällä takapihalle terassin, johon voi ohjata ihmisiä ja jossa voi pitää pientä kioskia, galleriatyöntekijä Sanni Hallanvaara tuumaa.

Viime koronavuoden näyttely tavoitti 17 000 kävijää.

– Nyt on ollut hiukan vähemmän väkeä, mutta vuosi näyttää kuitenkin ihan hyvältä.

Shoppailijan paratiisi

Nähtävää on paljon. Piipahdan vihreässä talossa naivistitaiteilija Markku Mäen Keramiikkapaja Anubiksessa. Valikoima on hämmästyttävä. Myynnissä on humoristisia saviesineitä, käyttökeramiikkaa sekä kotimaisten valmistajien käsitöitä.

Käväisen myös Pukimo Pop Up -puodissa, Iittala Outletissa sekä Pässinpää -myymälässä. Ravintola Taikan lounaalle on jonoa, joten sen jätän väliin.

Suklaalla suu makeaksi

Kultasuklaan myymäläänkin on jonoa! Tällä kertaa odottelen kiltisti, sillä suklaapuoti on yksi ehdottomista käyntikohteistani.

– Helle yleensä vähentää suklaan kulutusta, mutta ihmisiä on käynyt tosi kivasti, kertoo Juri Kaskela, joka on toinen yrittäjistä. Hän tekee yrittäjä Juha Kärkkäisen kanssa jatkuvaa tuotekehittelyä.

– Teemme suklaata suomalaiseen makuun. Tämän kesän teemana ovat marjat.

Käsillä tekeminen kunniassa

Aamuisen oppaani Jyri Naskalin Naskali Leather -puodissa on meneillään tukanleikkuu.

– Korona pelästytti sen verran, että otin viime vuonna tähän parturintuolin, nahkaruseteistaan tunnettu yrittäjä tunnustaa.

Kysyn, mikä tekee Iittalasta erityisen muihin verrattuna.

– Lasi, naivistit ja toki tämä käsityöläisyys ja käsillä tekeminen, se on se, mikä mielestäni erottaa muista. Myös sijainti on mahtava.

Kierroksen päätteeksi käyn vielä Lasimäen tuntumassa sijaitsevalla Kirppiksellä, jonka pieni kauppamuseo on näkemisen arvoinen.

Iittalasta huokuu yhteisöllisyys ja hyvä henki.

Erityistä plussaa kylä saa runsaista, ilmaisista parkkipaikoista.

Tänne pitää tulla uudestaan – ajan kanssa.