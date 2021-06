Kesäkohde: Tuntemattomista uimarannoista saattaa löytyä uusi suosikki helpottamaan helteitä

Uiminen on ehdottomasti yksi kesän parhaista puolista, ja kukapa ei nauttisi kuumana kesäpäivänä rannalla loikoilemisesta. Uimapaikkaa valitessa päätyy helposti tutuimmalle ja lähimmälle rannalle, johon kynnys lähteä on matala. Toisinaan hieman syrjäisempi ja vieraampi ranta voi osoittautua yllättäväksi voittajaksi, jonka sijainnin haluaakin pitää visusti omana tietonaan.

Kyläläisten suosima

Syrjäisempi kesäinen keidas, Lehdesmäen uimaranta, sijaitsee Tuhkaimenlahdella Hauholla. Hienohiekkainen ja matala ranta on pitkälti kyläläisten omassa käytössä.

– Käymme tyttäreni kanssa päivittäin tässä uimassa, koska asumme Hauhon kirkonkylällä. Ranta on kyllä melko suosittu, ja joinakin kesäpäivinä se on melkein kuin Riviera, kertoo uimassa ollut Tytti Nieminen.

– Juuri lasten kanssa ranta on erinomainen, sillä se on puhdas, matala ja aina sinilevätön, Nieminen jatkaa.

Pitkä ja hyvä laituri

Toinen loistava uimakohde sijaitsee Kankaistenjärvellä. Uimarannalla on pitkä ja hyväkuntoinen laituri, josta nuoret pojat hyppivät veteen pommilla nauraen. Lisäksi vieressä on lyhyt rantaosuus. Kesämökkiläinen Juha Linne on saapunut järvelle kuumuutta pakoon.

– Tämä uimapaikka on todella kiva. Minulla on mökki Eteläisissä, joten tässä ja Pannujärvellä tulee käytyä uimassa.

– Itse käymme uimassa laiturilta, mutta terävät kivet pitäisi poistaa rannan pohjasta lastenkin vuoksi.

Kesäkuun puoliväli on täydellinen aika lähteä Kankaistenjärvelle, sillä keskikesän jälkeen järvellä on havaittu sinilevää.

Rauhallinen ranta

Katumajärven rannalta löytyy useampi uimaranta, joista yksi kokeilemisen arvoinen on Kipinäniemen ranta. Uimapaikka sijaitsee Vanajanlinnalle johtavan, golfkenttien välissä kulkevan tien vieressä. Hiekkapohjainen ranta houkuttelee, sillä siellä on erinomainen mahdollisuus uida auringonlaskua katsellen. Tero ja Anna Järvinen nauttivat kesäpäivästä hiekkarannalla.

– Käymme uimassa vähän joka puolella Hämeenlinnaa, mutta Sairion rantaa tulee eniten käytettyä lähimmän sijainnin vuoksi. Kipinäniemi on hyvä ja rauhallinen ranta, Tero Järvinen sanoo.

– Tänne on myös mukava ajaa, kun vieressä on niin kauniit maisemat, Anna Järvinen lisää.