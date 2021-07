Kesäkohde: Tuulosen lentokoneissa on ilmailun historian loistoa – Museon ja kauppakeskuksen yhdistelmä tarjoaa eväät täydelliselle kesäretkelle

Omassa hangaarissaan seisova Hanssin-Jukka on Suomen tunnetuin museolentokone ja Tuulosen kauppakeskuksen aarre.

Vuonna 1935 valmistunut Douglas DC-2 on upeasti entisöity ja erityisen nostalginen kokemus vanhoille hämeenlinnalaisille, jotka muistavat sen ajat kahvilana linja-autoaseman kupeessa.

Kone on Sotamuseon omaisuutta ja sen esilläpidosta vastaa Hanssin-Jukan perinneyhdistys.

– On todella harvinaista, että näin merkittävä museoesine on kaupallisissa tiloissa ja vastaamme siitä hengellämme, yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Salomaa sanoo.

Vetonaula ei pettänyt

Hanssin-Jukka esiteltiin ensimmäisen kerran yleisölle uudessa kodissaan juhannuksena 2015.

Kävi ilmi, että hankkeen puuhamiehenä olleen Pekka Kääriäisen ennustukset koneen vetovoimasta eivät olleet liioittelua.

– Ensimmäinen kesä oli suunnaton menestys ja Hanssin-Jukkaa kävi katsomassa 60 000 vierailijaa. Silloin emme osanneet vielä aavistaa, kuinka laajaksi Tuulosen lentokoneiden kokoelma sitten lopulta kasvaakaan, Salomaa kertoo.

Ilman pääsymaksua

Hanssin-Jukan rinnalla hangaarissa on suihkuhävittäjä BAe Hawkin runko. Koneita saa ihailla ilman pääsymaksua, sillä näyttelykohde saa tukea kauppakeskukselta, sen kauppiasyhdistykseltä sekä yksityisiltä lahjoittajilta. Hangaarissa on myös kannatustuotteiden myymälä.

– Varsinkin nuorempi yleisö tykkää siitä, että täältä saa jonkun matkamuiston mukaan.

Kauppakeskuksen uuden puolen sisääntuloaulan katossa roikkuu ilmavoimien koulutuskoneena käytetty kaksitasoinen Focke-Wulf Stieglitz, joka oli aiemmin Vesa Keskisen kyläkaupassa Tuurissa.

Presidenttien peli

Tuulosen edustalla olevassa lentokonepuistossa seisovat legendaarinen neuvostoliittolainen suihkukone MiG-21, melkein yhtä maineikas ruotsalainen hävittäjä Draken ja uusimpana tulokkaana Mil Mi-8P HS-6 -helikopteri.

– Kutsumme sitä neljän pressan kopteriksi, koska se on ollut käytössä Urho Kekkosella, Mauno Koivistolla, Martti Ahtisaarella ja Tarja Halosella, Salomaa sanoo.

Vieraita maailmalta

Salomaa vetää sopimuksen mukaan Tuulosessa maksullisia opastettuja kierroksia, joiden aikana on mahdollista päästä kurkkaamaan joidenkin koneiden sisään.

– Ihmisiä on käynyt näin korona-aikaankin varsin paljon. Saamme säännöllisesti vieraaksi myös ilmailualan harrastajia eri maista ja ryhmiä on käynyt esimerkiksi Alankomaista ja Englannista. Kokoelmaa on ilo esitellä, mutta ihan kaikkein kinkkisimpiin teknisiin kysymyksiin eivät evp. komentajan taidot riitä.

Tuulosen lentokoneet ovat ilman muuta retken arvoisia ja kesäkohteessa vierähtää mukavasti tunti jos toinenkin, kun ympärillä ovat kauppakeskuksen palvelut ravintoloineen ja kauppoineen.

Hanssin-Jukan hangaari on 15.8. asti avoinna ke-su klo 11–16.