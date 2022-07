Ars-Hämeen kesänäyttely on saanut hyvän vastaanoton, samalla pääsee kurkistamaan entisen hallintopalatsin uumeniin

Näyttely on rakennettu suojellun rakennuksen ehdoilla. Moni työ on tehty varta vasten tähän näyttelyyn.

Ars-Hämeen tämän kesän näyttely Näyttämö on saanut ensimmäisinä viikkoinaan hyvän vastaanoton.

Näyttely avattiin kuukausi sitten Hämeenlinnassa vanhan lääninhallituksen rakennuksessa Hallituskadulla torin laidalla.

– Parin ensimmäisen viikon aikana kävijöitä oli jo lähes 1000, vaikka välissä oli juhannus. Yleisöltä on tullut kiittävää palautetta sekä teoksista että paikasta, kertoo toinen näyttelyn kuraattoreista, kuvataiteilija Salla Laurinolli.

Ei yhtään uutta naulaa

Ars-Hämeen väki iloitsee siitä, että jonkin aikaa tyhjillään ollut rakennus saatiin nykytaiteen käyttöön ja samalla auki yleisölle.

Näyttelyn kokoaminen ja pystyttäminen ei ollut yksinkertaista, sillä rakennus on suojeltu ulkoa ja sisältä. Ripustuksessa on hyödynnetty seinissä valmiina olleita nauloja ja naulanreikiä sekä esimerkiksi huoneissa edelleen olevia kalusteita.

– Mutta yhtäkään uutta naulaa emme ole lyöneet seiniin, kertovat kuraattorit, Laurinolli ja valokuvataiteilija Aino Kannisto.

Ars-Hämeen kesänäyttelyt ovat aiemminkin saaneet käyttöönsä poikkeuksellista tiloja, sillä kahtena viime kesänä näyttely pystytettiin kauppakeskus Linnan tiloihin. Nyt ollaan vanhassa hallintorakennuksessa, jonne yleisöllä on ollut harvoin asiaa tai pääsyä.

Useimmilla oma huone

Kesänäyttelyssä on esillä töitä 28 taiteilijalta. Taiteilijat on kuratoitu hakemusten perusteella ja mukaan on kutsuttu myös kuvataiteen kentän valtakunnallisia kärkinimiä.

Suurin osa taiteilijoista on saanut omaan käyttöönsä yhden huoneen lääninhallituksen rakennuksesta. Esimerkiksi Hattulassa asuva ja Hämeenlinnassa Taidekasarmilla työskentelevä Ismo Hyvärinen on täyttänyt yhden huoneen installaatiollaan. Sen pääkuvana on karhuaiheinen maalaus ja lisäksi seinillä ja lattialla on tyhjiä taulun kehyksiä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tampereella asuvan Paula Ollikaisen kaikki näyttelyn työt on tehty tämän vuoden puolella. Hän kertoo maalaavansa näkymiä, jotka vaikuttavat tavallisilta, mutta joissa jokin asia onkin vinksallaan .

Suurin osa näyttelyn töistä on uusia ja ne on tehty varta varten vanhaan lääninhallitukseen. Esimeriksi hämeenlinnalainen Mari Isotalo on maalannut näkymiä tyhjistä huoneista. Pilvi Ojala taas teki sarjan kuvitteellisia karttoja lääninhallituksen vanhaan kartta-arkistoon.

Työt isoisän työhuoneessa

Hämeenlinnassa lapsuutensa ja nuoruutensa viettäneelle Valtteri Kivelälle vanha lääninhallitus on näyttelypaikkana erityisen nostalginen. Hän on tuonut maalauksensa huoneeseen, joka oli aikoinaan hänen isoisänsä työhuone.

– Isoisä tuli lääninhallitukseen lääninherran sihteeriksi 24-vuotiaana vuonna 1948, Kivelä kertoo.

Salla Laurinolli vinkkaa, että kesänäyttelyssä on myös mahdollisuus hankkia ajankohtaista nykytaidetta, sillä kyseessä on samalla myyntinäyttely.

Näyttämö-näyttely on esillä vanhassa lääninhallituksessa (Hallituskatu 16, Hml) 28.8. asti. Avoinna ti-su kello 11­–18. Ohjelmassa on 24.7. osallistava taideteos “Opastus alkaa kello 13”. Tehdas tanssii -festivaalin aikana 7.8. kello 18 näyttelyn tiloissa esitetään tanssiteos “Kosket”.