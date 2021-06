Hämeenlinnan ryhmyrit kertovat puolueensa vaaliaseista - Tiedätkö, kenellä puheenjohtajista on eniten seuraajia Instagramissa?

1. Millainen ehdokaslista puolueellasi on Hämeenlinnassa?

2. Tulevan valtuustokauden 3 kuumaa perunaa ja mitä mieltä itse olet niistä?

3. Onko valtuutettu koko kaupungin kusitolppa ja millaista se on?

4. Mikä on valtuutettuna sinusta parasta?

5. Puolueesi kuntavaaliaseet?

6. Puolueesi kärkinimi ja miksi?

7. Oletko itse ehdolla: miksi olet tai miksi et ole ja tavoitteesi.

8. Miten suhtaudut somekeskusteluun? Pitääkö valtuutetun näkyä ja kuulua somessa?

Helena Lehkonen

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

1. Osaavia ja päteviä ehdokkaita, joista löytyy jokaiselle sopiva ehdokas. Nuorten osuus on myös ilahduttavan suuri.

2. Keskustan kehittäminen on saatava liikkeelle. Yksityisten investoreiden ja kunnan toimijoiden tulee löytää yhteinen ratkaisu, jolla rakennushankkeet pääsevät etenemään. Lasten määrän vähentyessä varhaiskasvatuksen toimintoja ja koulun toimintaa täytyy tarvittaessa yhdistää saman katon alle. Lähipalvelut erityisesti pienten lasten ja koululaisten osalta on saatava turvattua taloudellisesti kestävällä tavalla. Tunnen huolta käytännön toiminnan organisoitumisesta siirtymän jälkeen. Tarvitaan vahvaa kunnan taholta tulevaa ohjausta ja vuorovaikutusta hyvinvointialueisiin nähden, jotta siirtymä ei heikennä palvelujen laatua esimerkiksi koulujen oppilashuollossa.

3. Ei ole. Toki tulee kritiikkiä, mutta sitä tulee sietää. Rakentava ja aiheellinen kritiikki on hyvästä ja siitä tulee ottaa opiksi. Perusteeton ja vain ilkeyttä osoittava kritiikki tulee jättää omaan arvoonsa.

4. Se, että pääsee vaikuttamaan asioihin ja oppii ymmärtämään kunnan toimintaa kokonaisuutena.

5. Tavoitteenamme on yrittäjämyönteinen, elinvoimainen Hämeenlinna. Kokoomus kannattaa yhteiskuntaa, jossa parhaansa tekeminen ja ahkeruus kannattaa aina. Hämeenlinnalaiset ansaitsevat ja tarvitsevat laadukkaat hyvinvointipalvelut elämän jokaisessa vaiheessa.

6. En halua nostaa ketään ehdokasta laajasta ja osaavasta ehdokasryhmästämme erityisesti esille.

7. Olen ehdokkaana. Haluan lisätä luottamusta päätöksentekoon. Luottamus syntyy omasta käytöksestä ja toisten kunnioittamisesta. Pohjaan päätökseni tietoon, jotta pystyn seisomaan päätöksieni takana. Kuntalaisten pitää voida luottaa palveluiden toimivuuteen. Haluan edistää eri toimijoiden yhteistyötä palveluiden tuottamisessa. Tahdon parantaa Hämeenlinnan mainetta yrittäjämyönteisenä kuntana.

8. –Suhtaudun some-keskusteluun vaihdellen. Pitää näkyä ja kuulua, mutta oman valinnan ja ajankäytön rajoissa.

Anne Laatikainen

Hämeenlinnan sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja

1. Kattava kokonaisuus hämeenlinnalaisia. Kuntapolitiikassa on hyvä olla edustettuna eri elämänvaiheissa olevia kuntalaisia.

2. 1) Keskustakorttelien kehittäminen, Hämeensaaren ja linja-autoaseman seudun rakentaminen. Kehityshankkeet ovat kesken ja niiden edistyminen on tärkeää kaupungin elinvoimaisuuden kannalta. Tämän hetkinen tilanne jokaisen alueen kohdalla on surullista katsottavaa. 2) Pysäköinti liittyy keskustan rakentamiseen. Pysäköinnin vaihtoehdot on oltava esillä päätöksen tekemisen yhteydessä, jotta saadaan päätökset tehtyä ja asiat etenee. Pysäköinnin hinnoittelu puhuttaa myös jatkossa. 3) Talouden tasapainottaminen. Kuntatalouden menot suhteessa tuloihin on saatava tasapainoon ja se edellyttää toimenpiteitä.

3. Valtuutetun rooli ei ole olla kusitolppa. Valitettavasti vallankahvassa olevat joutuvat usein kohtuuttoman arvostelun ja kritiikin kohteeksi. Epäasiallista palautetta ei pidä hyväksyä, mutta herkällä korvalla kritiikkiä ja palautetta on kuitenkin kuunneltava ja sen pohjalta muutettava suuntaa jos aihetta on.

4. Valtuustotyö on avannut silmiä ihan uudella tavalla. Nyt näkee asioista huomattavasti enemmän eri puolia. Valtuutettuna on myös mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

5. Humaani ihmisyyttä kunnioittava arvomaailma. Hyvinvointivaltiossa kunta huolehtii ihmisen arjen perusasioista ja niitä demarit puolustavat.

6. Tarja Filatov ja Johannes Koskinen ovat kumpikin kärkinimiä ehdokaslistassamme. Erittäin päteviä ja arvostettavia ihmisten asioiden hoitajia.

7. Olen ehdolla. Tavoitteenani on tuoda päätöksentekoon 1. koulun näkökulmaa ja kokemusmaailmaa lasten ja nuorten tarpeista. Lasten ja nuorten oppimiseen ja ennaltaehkäiseviin hyvinvointipalveluihin tulee taata kunnolliset resurssit. 2. Kaupungin vetovoima lähtee myönteisestä kaupunkikuvasta ja vakaasta taloudesta. Kaupungin tulee satsata elinvoimahankkeisiin, jotka lisäävät alueemme työllisyyttä ja sen kautta verotuloja. 3. Lisäksi kaikessa päätöksenteossa on huomioitava päätösten vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön.

8. Sosiaalinen media on osa tätä päivää. Se on yksi tapa tavata muita ja olla vuorovaikutuksessa. Valtuutetulle se antaa mahdollisuuden tulla kuulluksi, mutta myös saada tietoa siitä, mitä kaupunkilaiset ajattelevat eri asioista. Valitettavasti keskustelu on muuttunut siihen suuntaan, että se on karkottanut monelta halun osallistua ajatusten vaihtoon. Asioista voidaan olla rakentavasti eri mieltä.

Veera Jussila

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja

1. Meillä on monipuolinen ja erinomainen lista vihreitä ehdokkaita. Mukana on konkareita ja uusia ehdokkaita.

2. Kolme perunaa ovat: 1.) Keskustan kehittäminen ja Hämeensaari. Keskustan kehittäminen ei juurikaan edennyt kuluneella kaudella, ja nyt se pitää saada voimakkaammin liikkeelle. Tarvitsemme keskustassa tilaa ihmisille, terasseille ja monimuotoiseen liikkumiseen. 2.) Hyvinvointialue ja soten valmistelu. Tämä tuo isoja muutoksia kuntaan, ja osaa niistä on hankala ennakoida. Valmistautua kuitenkin pitää.3.) Lapsiystävällinen ja Hiilineutraali Hämeenlinna-ohjelmatöiden jatko. Ohjelmatyöt onnistuivat ja niiden näkyminen oikeasti päätöksenteossa jää tulevan valtuuston harteille.

3. On hienoa, että kuntalaiset ovat aktiivisia. Kiitosta toki tulee harvemmin, mutta toisaalta niin kauan kuin keskustelu pysyy asiallisena, olen toki myös vienyt asioita eteenpäin. Toki kohujakin tulee, mutta niitä käsittelemme usein ryhmässä. Toisten tuki auttaa.

4. Yhteistyön tekeminen ja toisilta oppiminen. On erilaisia tapoja vaikuttaa, ja valtuuston kokoukset ovat vain jäävuoren huippu. Vaikeiden neuvotteluiden jälkeen kompromissitkin palkitsevat.

5. Monipuolinen osaaminen, yhteistyökyky yli puoluerajojen, reiluus, asiantuntevuus, luonnon monimuotoisuuden puolustaminen ja energisyys.

6. Kansanedustaja Mirka Soinikoski. Hänellä on monipuoliset suhteet kaupungissa ja maakunnassa.

7. Olen ehdolla nyt toista kertaa. Tavoitteenani on jatkaa työtä lapsiystävällisen Hämeenlinnan eteen, sekä sitkeää ilmastotyötä. Olen myös tehnyt työtä asukkaiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi, ja sitä toivon saavani jatkaa.

8. Itselläni on yli 10 000 seuraajaa Instagramissa, ja saan sitä kautta myös palautteita kunta-asioihin liittyen. Toiset voivat siis viihtyä myös muissa somekanavissa kuin politiikka-ryhmissä, ja tavoittaa sitä kautta omaa äänestäjäkuntaansa. Tärkeintä on löytää oma kanava juuri omiin äänestäjiin. On rikkaus, että löytyy kanavia jokaiselle, ja niitä kautta myös Hämeenlinna näkyy ympäri Suomea.

Teppo Turja

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja

1 Kuvaavinta on, että se on täysi lista ja se on hyvä, monipuolinen läpileikkaus väestöstä.

2. Talous on ykkösasia. On hämmentävää, että vaikka olemme lähes kriisikunta, poliittiset ratkaisut tehdään muistamatta sitä tosiasiaa. Nyt olisi tärkeää, että tuleva valtuusto olisi mahdollisimman yksimielinen siitä, että kaupungin kulurakenteessa on tehtävä karsintaa siten, että toimintakate saataisiin kääntymään laskuun. Pitäisi käynnistää keskustelu, jonka tavoite on löytää yhteinen käsitys siitä, mistä on pakko tinkiä ja luokaltaan paljonko. Toiseksi, rakentava yhteistyö edellyttäisi, että kaikilla valtuustoryhmillä olisi äänivaltainen edustus kaupunginhallituksessa. Näin valtuustoon tulisi esityksiä, jotka olisivat kaikkien valtuustoryhmien helppoa hyväksyä. Kolmas asia ovat investointihankkeet, jotka ovat varmaan tarkoitettu elinvoimahankkeiksi, ja joiden on sanottu tuovan asukkaita ja verotuloja. Näin ei ole käynyt. Elinvoimahankkeet ovat tuottaneet vain kustannuksia. Tasapaino talouteen saataisiin sen sijaan karsimalla menoja 4–5 prosenttia jaettuna parille, kolmelle vuodelle.

3. Kyllä se on, ja siihen on tietysti varautunutkin. Onneksi tulee kannustusta. Se auttaa kestämään, etenkin, jos se tulee yllättävältä taholta.

4. Ehdottomasti se, että se pakottaa perehtymään kaupungin asioihin.

5. Tässä kohtaa valtakunnan politiikan tilanne sataa perussuomalaisten laariin. Meidän aito taloustarkkuus, loppuunviety kustannusten laskeminen. Hämeenlinnan kehittäminen mökkikuntana sekä pitäjät ja niiden elinvoima ovat meille tärkeitä.

6. Lulu Ranne. Hän on tavattoman hyvin perillä kaupungin asioista ja tekee hirvittävästi töitä. Hän on myös erittäin hyvä puhuja.

7. Minulla on ollut aika kova taakka ryhmän ja yhdistyksen puheenjohtajana. Vaaleihin lähdin, kun katsoin, että pakko lähteä. Haluan, että perussuomalaiset voittavat nämä vaalit.

8. Kyllä pitää. Kyllä tänä päivänä on pakko olla somessa mukana.

Juhani Lehto

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

1. Monipuolisesti erilaista elämänkokemusta ja osaamista. Kaikki puolustavat hyvinvointia, hyvää ympäristöä ja tulevaisuutta kaikille – ei vain harvoille. Ei yhtään ”täyte-ehdokasta”, kaikilla olisi paljon annettavaa kaupunginvaltuutettuna.

2. Kolme perunaa. 1.)Nostetaanko lapsiköyhyyden, vanhusköyhyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ohjelmista ja strategialausumista vaikuttaviksi konkreettisiksi ensisijaisiksi toimenpiteiksi? 2.) Avataanko ydinkeskustan kehittämisen umpisolmu ottamalla suunnaksi kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen lisääminen autojen lisäämisen sijasta ja ottamalla lähtökohdaksi historiallisten ja luontoarvojen turvaaminen liiallisten rakennusmassojen suosimisen sijasta? 3.) Hyväksytäänkö talouden tasapainotuksen lähtökohdaksi talouden, lähipalveluilla hoidettavan palvelutarpeiden tyydyttämisen ja ympäristön suojelun yhteensovittaminen taloudellisen leikkauspolitiikan sijasta? Muotoiluista käynee ilmi, mitä mieltä näistä olen.

3. Ei ole, vaikka pieni kansanvaltaa murentava oikeistoaktivistien joukko yrittää pelotella ala-arvoisella vihapuheella ja jopa maalittamisella erityisesti naisia vaikenemaan ja poistumaan poliittisesta toiminnasta. Kriittinen keskustelu ja väittely politiikan asiakysymyksistä on tarpeen.

4. Asukkaiden aktiivisuus valtuustossa käsiteltävien ratkaisujen suhteen ja mahdollisuus asettua asukasliikkeiden vaatimusten puolustajaksi valtuustossa.

5. Kun rahaa on vähän, hyvät tavoitteiden perustelut, aktiiviset ehdokkaat ja heidän tukijansa. Johdonmukainen linja, joka on sama menneellä valtuustokaudella, vaalityössä ja vaalien jälkeen.

6. Sen kertoo vasta vaalitulos. Vaalityössä meidän uusi nuori johtomme ovat tehneet uhrautuvasti töitä koko vaaliliiton hyväksi: hortonomi Johanna Janhunen, opiskelija Aapo Reima ja työsuojeluvaltuutettu Arttu Jokikota.

7. Olen ehdolla toiselle kaudelle, jotta voin jatkaa niiden tavoitteiden puolesta, joiden puolesta olen tähän astikin toiminut. Keskeisiä tavoitteitani on esillä edellä ”3 kuuman perunan yhteydessä”

8. Pyrin toimimaan kärsivällisesti asialinjalla niin somessa, lehtikirjoituksissa kuin valtuusto- ja muissa keskusteluissa. Somessa pätee ex-presidentti Koiviston ohje: ”Ei pidä provosoitua, kun provosoidaan”. Valitettavasti asiaton ja henkilöitä vastaan hyökkäävä öyhötys on joskus rasittavaa. Ei jokaisen valtuutetun tarvitse näkyä ja kuulua somessa, mutta jollakin tavalla on jokaisen pidettävä yhteyttä asukkaisiin, kuunnella heitä ja keskustella heidän kanssaan.

Marjatta Rahkio

Hämeenlinnan keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja.

1. Meillä on 28 ehdokasta tasapuolisesti koko Hämeenlinnan alueelta. On naisia ja miehiä ja eri ammattiryhmiä, kokemusta politiikasta ja uutta intoa.

2. Yksi kuuma peruna kiertyy varmaan taas kerran kantakaupungin eli keskustan kehittämisen ympärille, eli mitä sinne rakennetaan ja mitä ei. Raha ei riitä kaikkeen siihen mistä nyt haaveillaan. Toinen kuuma peruna voisi olla osallistuva budjetointi. Molemmat kaupunginjohtajaehdokkaamme liputtivat 17.5. haastattelussa osallistuvalle budjetoinnille. Tähän asti se ei ole mennyt Hämeenlinnassa läpi. Ehkä nyt seuraavalla valtuustokaudella. Kolmas potaatti on oman tuotannon ja ostopalvelujen välinen suhde. Vaikka tästä on keskusteltu iät ja ajat, niin se tulee pysymään keskustelun ytimessä. Tärkeintähän tässä ei ole tuotantotapa vaan tulos, että syntyy niitä tarjottavia palveluita ja systeemi pyörii. Se on vahvasti oma näkemykseni.

3. Valtuutettu ei ole koko kaupungin kusitolppa. Luottamustehtäviin kuuluu se, että kuntalaiset kyselee ja joskus saa myös kritiikkiä tekemisistään. Se on demokratiaa. Suurin osa kuntalaisista arvioi luottamushenkilöiden toimintaa täysin asiallisesti. Se, että mukana on muutama kommentoija, joiden sanavalinnat ja käyttäytyminen eivät ole sivistynyttä tai hyvien tapojen mukaista, ei saa leimata kaikkia kuntalaisia.

4. Parasta on kun joskus saa jotakin oikeasti eteenpäin ja parempaan suuntaan. Yleisesti on ihana saada tietoa. Tietoa hyvinvoinnista, kouluista, taloudesta. Joskus on myös mukavaa kiistellä aatteellisesti ja huomata, että asiassa löytyy aatteellinen näkökulma, mikä herkistää poliitikot.

5. Kokemus ja tuttuus, sillanrakentajan rooli. Emme ole ketään vastaan. Sekä kansallisesti että Hämeenlinnassa.

6. Meillä on 28 kärkinimeä, olemme joukkueena liikkeellä.

7. Olen ehdolla. Tavoitteeni on kerätä ääniä keskustalle.

8. Somessa on monta kerrosta, tapaa ja välinettä. Jotkut somekanavat voivat olla epäilyttäviä ja niitä haluaa boikotoida sen takia. Mutta on kyllä hyvä valita jokin somekanava ja käyttää sitä.

Martin Stenberg

Hämeenlinnan kristillisdemokraattien puheenjohtaja

1. Meillä on kaikkiaan 23 ehdokasta eri yhteiskunnan tasoilta. Joukossa on mm. tohtoreita, lakimiehiä ja maistereita sekä tutkijoita, lääkäreitä, opettajia ja sote -henkilöstöä.

2. Työllisyys ja talous ovat keskeisessä osassa, sillä kaikki tietävät edessä olevan useamman vuoden välttämätön sopeuttava säästölinja. Yrittäjyydelle on kehitettävä innovatiivisia tukimuotoja. Lisäksi tärkeätä on perusopetuksen tuki ja kehittäminen sekä nykyisten koulujen säilyttäminen. Peruskoulutuksesta ei pidä tinkiä.

3. Palaute riippuu kaikkiaan valtuutetuista itsestään ja heidän toiminnastaan sekä kokemus- ja koulutustaustastaan. Turha itsesääli pois ja ahkerasti töihin kuntalaisia kuullen.

4. Mielestäni valtuutettujen rooli ja vastuu kotikunnan asioiden kehittämisessä avaa mielenkiintoisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Lisäksi laaja asiantuntija-, yrittäjä- ja johtamiskokemukseni useilla toimialoilla sekä korkeakoulumaailman tunteminen ovat erinomainen perusta Hämeenlinnan kehittämiseen.

5. Kristillisdemokraatit tekevät töitä sydämellä, asiantuntemuksella ja osaamisella kuntalaisia kuunnellen Hämeenlinnan kehittämiseksi. Pyrimme asiapitoiseen tiedotukseen ja mainontaan muun muassa lehdissä, esitteissä ja verkkosivuillamme. Vahvuuksiamme ovat kuntalaisten kohtaaminen arjessa, keskustelu ja järjestämämme seminaarit sekä aiempi vastuullinen toiminta ja aktiivinen vaikuttaminen.

6. Kristillisdemokraateilla ei ole varsinaisia kärkinimiä. Kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa puolueen tavoitteisiin.

7. Olen ehdolla, koska Hämeenlinnassa on paljon kehitettävää ja paljon potentiaalia menestykseen. Liiketalouden yliopettajana, filosofian tohtorina, valtiotieteen maisterina, yrittäjänä ja kantahämäläisenä paluumuuttajana voin hyödyntää laajaa kokemustani. Minulla on paljon annettavaa Hämeenlinnan kehittämiseen.

8. Poikkeustilanteen vuoksi asiaperusteinen some-näkyvyys on kuntavaaleissa keskeistä. Toisaalta on hyvä tiedostaa some-keskustelun riskit ja rajoitukset, sillä siinä voi syntyä helposti väärinkäsityksiä ja viestinnän kärjistymistä.