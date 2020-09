Keskustassa seikkaillaan lauantaina rasteja etsien – Torilla musisoi Mutaveijarit

Rasti-Arxantaina ydinkeskustassa voi seikkailla rasteja etsien koko perheen voimin – ilman ajanottoa.

Rastipisteet sijaitsevat Arx-talossa (Viipurintie 4), torilla ja Kortteli2 -näyttelytilassa (entinen kauppakeskus Linna). Karttoja jaetaan jokaisella pisteellä, joten kierroksen voi aloittaa miltä tahansa rastilta.

Jokaisella rastilla on mukavaa ohjattua tekemistä yhteisen tanssin pyörteistä kohti Korttelilintujen ohjaamaa taidenäyttelyvierailua.

Torilla esiintyy lasten suosikki Mutaveijarit kello 12 alkaen. Lastenmusiikkiyhtye Mutaveijarit vie kuulijansa mutaisille matkoille ja jännittäville vesireiteille. Samalla voi piipahtaa OP Etelä-Hämeen rastilla pyörittämässä onnenpyörää. Tapahtuma on yleisölle maksuton.

Sateen ropinaa ja aurinkoa

Galleria Arxin Mistä nyt tuulee? on näyttely sääilmiöistä. Moniaistisessa näyttelyssä seikkaillaan auringon paisteessa, sateen ropinassa ja tuulen tuiverruksessa. Näyttelyssä voit myös leikkiä sateenkaaren ihmeellisessä hehkussa. Näyttely herättää pohtimaan säätilojen vaihteluita ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Toiminnallinen näyttely sopii kaikenikäisille. Näyttelyn ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Arxin taidekasvattajat Sarina Pulkka ja Laura Kauppinen sekä taiteilija Maarja Pihl-Bagdonas . Teknisestä toteutuksesta vastaa Arxin teknisen tuottaja Juuso Suuronen ja työryhmä.

Taidetyöpajoja ja tanssia

Kortteli2:n Itse tehty Hämeenlinna -näyttely kutsuu perheitä työpajoihin. Värikkäät ja eloisat Korttelilinnut ohjaavat yhteisöllisen näyttelyhetken, ja taiteilijat Olli Larjo ja Mikko Myöhänen ohjaavat yhdessä toteutettavia kaupunkiaiheisia työpajoja, joihin kaikki ovat tervetulleita osallistumaan.

Ystävyyden puistossa on tanssillinen meininki, ja kaikki askeleet ovat juuri oikeita ja täydentävät yhteistä tanssihetkeä. Reitin varrella on muutakin mukavaa nähtävää, kuten punaisia sieniä sekä pyöräilevä hahmo, jolla on pinkki pyöräilykypärä. Kannattaa tutustua häneen, jos haluat kokeilla, miten syksyinen sieniaskartelu syntyy terveysturvallisesti.

Lisäksi ääni- ja valoinstallaatio Sibelius-fantasia on avoinna Ahveniston hyppyrimäellä vielä lauantaina 26.9. kello 19.30–22.

Rasti-Arxantai-tapahtuma perheille Hämeenlinnan keskustassa lauantaina 26.9. kello 10–14.