Kevytauton kuoppaamisen jälkeen viljelijöiden työkoneesta on tullut nuorten uusi suosikki – Traktorimönkijät ovat etenkin tyttöjen mieleen

Traktorimönkijät ovat kasvattaneet suosiotaan nuorten menopeleinä.

– Viimeisen puolen vuoden aikana traktorimönkijöiden ostajista puolet on ollut nuoria ja heistä tyttöjen osuus on yli puolet. Myimme esimerkiksi juuri Parolaan kaksi hytillistä mallia ja molemmat menivät tytöille, kertoo Hämeensaarentiellä sijaitsevan Härkälän Konekauppa Oy:n toinen omistaja Hannu Pirttilä.

Kun mopoauton enimmäisnopeus on 45 kilometriä tunnissa, saa 15-vuotias ajaa traktorimönkijällä kuuttakymppiä.

Lisäksi traktorimönkijän liikennevakuutus on mopoautoa halvempi.

Myös turvallisuus on tärkeä tekijä suosion kasvussa.

– Kun nuori täyttää 15 vuotta, paine päästä liikkeelle kasvaa. Talvella ei voi oikein ajaa mopolla ja huonosti myös tavallisella mönkijällä. Kun kevytauto kuopattiin ja vanhemmat haluavat myös turvallisuutta, on traktorimönkijästä tullut varteenotettava vaihtoehto. Nämä ovat työkoneita, mutta näissä on ”panssarivaunuturvallisuutta” ja lämmitetyt hytit.

Kysyntää moneen tarkoitukseen

Nuorison lisäksi traktorimönkijöitä ostavat muun muassa mökkiläiset, maanviljelijät ja koneyrittäjät. Pirttilä ei kerro tarkkoja myyntilukuja.

– Myyntimäärissä näkyi sillä lailla muutos, että kun kevytauto loppui, puolet myydyistä malleista oli hytillisiä.

Valtamerkit Suomessa ovat amerikkalainen Polaris ja kanadalainen Can-Am. Härkälän Konekauppa edustaa itävaltalais-kiinalaista CFMotoa, joka on markkinajohtaja Euroopassa ja Skandinaviassa. Tarjolla on parikymmentä erilaista mallia, joiden hinnat vaihtelevat 5500 eurosta aina noin 20 000 euroon asti mallista riippuen.

– Talvisin niitä kysytään työkoneiksi ja toinen sesonki on kevät ja kesä. Maanviljelijät ostavat niitä työkoneiksi, nuoriso ostaa halvempaa. Niitä on erilaisiin käyttötarkoituksiin ja oikeasti kaikkia myös menee, joskin kalleinta mallia totta kai vähemmän.

Väri ja ulkonäkö tytöille tärkeää

Monella ostajalla on jo entuudestaan käsitys siitä, mitä on hankkimassa.

– Käytännössä kaikki 15-vuotiaat ovat kuitenkin ensiostajia, joten annamme heille perinpohjaisen käyttökoulutuksen. Totta kai mukana tulee käyttöopas, mutta käymme täällä asiakkaan kanssa läpi hallintalaitteet ja meiltä saa opastusta laitteen käytössä.

Ostopäätökseen vaikuttaa moni asia. Hytittömissä malleissa on kypäräpakko, hytillisissä sen sijaan tulee pitää turvavyötä.

– Ainakin hinta-laatu -suhde ja tunnettuus on yksi tekijä. Tietenkin tyttöjen puolella tärkeää on väri ja ulkonäkö, ei niinkään pojilla. Myös sillä on merkitystä, että ohjaamo on miellyttävä ja että siitä on hyvä näkyvyys.

Lämmitetty hytti tuo mukavuutta

Talviset olosuhteet tuovat ajamiseen omat haasteensa. Lumikelit eivät kuitenkaan ole este.

– Traktorimönkijässä on alla mönkijän yleisrengas, mutta siihen saa kesäksi samanlaiset renkaat kuin autossa ja talveksi nastarenkaat.

Kun pakkaslukemat lähentelevät miinus kahtakymmentä, alkaa hytittömien traktorimönkijöiden kanssa ajaminen kuitenkin tehdä tiukkaa.

– Jos mennään alle 20 miinusasteen, alkaa ajaminen olla todella haasteellista. Sen sijaan hytillisissä malleissa on lämmitin, kuten autoissa, ja niissä on myös vakiona sisäpistoke, johon voi halutessaan ostaa sähköpuhaltimen.