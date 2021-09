Kierrätysintoa riittää: Hämeenlinnalaiset lahjoittivat viime vuonna neljä kiloa vaatetta asukasta kohden UFF:lle – Fidan myymälään tuodaan 1800 kiloa asusteita viikossa

Viime vuonna Hämeenlinnassa UFF:n kautta kerätyn kierrätysvaatteen määrä oli kymmenenneksi suurin koko Suomessa. Kaupunkilaiset lahjoittivat hyväntekeväsiyyteen noin 3,9 kiloa vaatteita asukasta kohden.

Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla Hämeenlinnasta kertyi noin 88 tonnia vaatetta uudelleenkäyttöön.

– Lahjoitusten joukossa on aivan kaikenlaista t-paidoista farkkuihin huppareihin ja hameisiin. Saamme paljon myös hyväkuntoisia kenkiä, kodin tekstiilejä ja lelujakin, UFF:n kestävän kehityksen asiantuntija Pia Tanskanen kertoo.

Hyvälaatuista tavaraa

Hämeenlinnassa on 25 UFF:n vaatekeräyspistettä. Lahjoitetut vaatteen lajitellaan kunnon ja käyttötarkoituksen mukaan.

Säiliöihin kertyy yllättävän vähän niihin kuulumatonta tavaraa.

– Ihmiset tuntuvat hyvin tietävän mitä keräykseen voidaan laittaa. Noin 89 prosenttia vaatteista menee uudelleen käytettäväksi, materiaalikierrätykseen lähtee 6,6 prosenttia ja energiajätteeksi 4 prosenttia, Tanskanen sanoo.

Ilmastotyötä ja kehitystä

Käyttöön soveltuvat vaatteet ohjataan joko UFF:n myymälöihin, tukkumyyntiin, lahjoitettavaksi tai Afrikkaan yhteistyöjärjestöjen varainhankinnan avuksi.

– Meillä on tukkuasiakkaita muun muassa Baltian maissa ja Venäjällä. Heillä on omat lajittelukeskuksensa, jotka toimittavat vaatteet sikäläisiin second hand -myymälöihin.

UFF ohjaa tukku- ja vähittäismyynnistä saadun tuoton kotimaan ilmastotyöhön sekä kehittyvien maiden kehityshankkeisiin.

Säätiö tukee kehitysyhteistyötä Angolassa, Mosambikissa, Kongossa, Namibiassa, Sambiassa, Malawilla ja Intiassa.

– Vaatemyynnistä saaduilla tuotoilla tuetaan kestävään kehitykseen tähtääviä hankkeita muun muassa koulutuksen saralla.

Naistenvaatteita eniten

Ahkera kierrätys näkyy myös Hämeenlinnan Fidassa Palokunnankadulla. Lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestön myymälään lahjoitetaan noin 1800 kiloa vaatetta viikossa.

– Naistenvaatteita tulee eniten. Nykyään erityisesti nuoret miehet käyttävät kierrätettyjä vaatteita ja miesten asusteille on paljon kysyntää, samoin erityisesti hyväkuntoisille lastenvaatteille, myymälänhoitajan sijainen Anu Niskanen sanoo.

Pikamuoti ei kestä aikaa

Myymälään tulevien käytettyjen vaatteiden laatu on kuitenkin viime vuosina laskenut, kun niin kutsutun pikamuodin tuotteiden määrä on lisääntynyt.

– Tällaisten kertakäyttövaatteiden laatu on heikompaa ja tuote voi mennä huonoksi jo yhden pesun jälkeen. Meille tulevat lastenvaatteet ovat myös usein liian kuluneita ja rikkinäisiä, Niskanen toteaa.

Kierrätys säästää luontoa

Noin 20 prosenttia Fida-myymälöihin saapuvista vaatteista tulee myyntiin, loput menevät hyväntekeväisyyteen, tekstiilejä jatkojalostaville yhteistyökumppaneille ja energiakäyttöön.

– Meille tulee myös laadukkaita vaatteita. Luonnonmateriaalit ovat kysyttyjä, sillä ne kestävät aikaa. Kuluttajat ovat entistä valistuneimpia ja tietävät että tekstiileillä on jälleenmyyntiarvoa.

Niskasesta on hienoa, että erityisesti nuoret ovat löytäneet second hand -kulttuurin.

– Nuoret ovat ymmärtäneet sen, kuinka paljon vaateteollisuus saastuttaa ympäristöä ja alkaneet siirtyä käytettyjen vaatteiden ostamiseen, mikä on hieno asia luonnon säästymisen kannalta.