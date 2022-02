Kolumni: Hyvinvoinnin edistämiseen kannattaa panostaa – Voisimmeko nousta siinä mitalitasolle?

Kilpailu hyvinvoinnin mielikuvalla on niin kovaa, että maakunnatkin nimettiin hyvinvointialueiksi. Vastuu hyvinvoinnin edistämisestä on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain (612/2021) mukaan sekä kunnilla että alueilla.

Hyvinvoinnista kilpailuvaltti kunnille?

Laissa lukee: ”Kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin”.

Samat velvoitteet on sälytetty myös hyvinvointialueille, joilla menee ainakin neljä vuotta, ennen kuin ne ehtivät uhrata ajatustakaan hyvinvoinnille. Kunnilla on nyt etsikkoaika ottaa hyvinvoinnin omistus itselleen ja tehdä hyvinvoinnista kilpailuvaltti.

Panostukset maksavat itsensä

Kunnilla on jo valmiina organisaatiot, joiden vastuulla on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Näiden viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden merkitys nousee nyt uudelle tasolle ja heidän rohkeudellaan ja luovuudellaan on entistä suurempi vaikutus mielikuvaan omasta paikkakunnasta.

Hyvinvointiin panostaminen tuo sekä lyhytaikaisia vierailijoita että houkuttelee muuttamaan pysyvästi. Nämä kumpikin ovat niin merkittäviä menestystekijöitä, että hyvinvoinnin edistämiseen kannattaa paneutua ja panostaa. Taitavasti kohdistetut panostukset maksavat itsensä sekä lyhyellä että pitemmällä ajalla. Hyvinvointi on tuottava investointi.

Muista erottuminen on avainasia

Matkailijoiden houkutteluun ja huolenpitoon etsitään Hämeenlinnan seutukunnalle taas kerran uusia keinoja ja ajatuksia. Onnistumisen kannalta erottuminen muista on avainasia. Jos tyydymme olemaan pieni osa esimerkiksi järvisuomen matkailua, hukumme Saimaaseen. Ansaitsemme enemmän, olemme Hämeen ydin, emme ole osa jotain huonosti hahmotettavaa kokonaisuutta.

Suosittelen omien vahvuuksien jalostamista ja kirkastamista. Miltä tuntuisi olla aktiivinen talviparatiisi: torilla pulkkamäki ja jääveistoskilpailu, Linnanpuistossa tasamaan latu, Aulangolla kulttuurilatu Sibeliuksen metsässä, Ahvenistolla lumilajien temppukeskus, Poltinaholla ulkotekojää, Vikmanin lahdella pilkkikilpailut?

Toimeen pitää tarttua, kehittää aktiviteetteja ja ylpeästi esitellä runsaita rikkauksiamme!

Asiaksi perheiden hyvinvointi

Perheiden hyvinvoinnista voimme luoda yhden seutukuntamme ylpeydenaiheen. Päivähoidon ja koulujen osalta on nostettava sisältöjen laatua ja monipuolisuutta. Tärkeitä ovat muun muassa kielivaihtoehtojen runsaus ja taideaineiden, esimerkiksi musiikkiluokkien, tarjonta.

Niin kulttuuri- kuin liikuntaharrastusten osalta meillä on erinomaiset olosuhteet ja laaja kirjo, mutta kielteistä on harrastustilojen maksullisuus. Moni paikkakunta tarjoaa esimerkiksi alle 12-vuotiaille maksuttomat harrastustilat. Pohdinnan paikka tämäkin!

Turvallisuudessa olemme tällä hetkellä Lappeenrannan kanssa maan kärkikaksikko. Voisimmeko nousta hyvinvoinnissakin mitalitasolle? Edellytykset tähän on olemassa.