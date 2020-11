Kirja on perinteinen lahja isänpäivänä – Syksyn kohumuistelija on Frederik

Tällä viikolla kodeissa pähkäillään, mitä mukavaa ostettaisiin isälle. Yksi perinteinen lahja on hyvä kirja.

– Isänpäivä näkyy piikkinä kirjamyynnissä ja samalla se on alkusysäys joululle. Nyt katsotaan lahjoja myös pukinkonttiin, myymälävastaava Virpi Prinkkilä Hämeenlinnan Suomalaisesta kirjakaupasta kertoo.

Prinkkilän mukaan suuri osa asiakkaista tietää jo ostoksille tullessaan, mitä teosta he ovat hakemassa. Muiden kanssa muistellaan, minkä kirjan isä on viimeksi lukenut.

– Isät ovat niin erilaisia ja niin ovat myös lukemistottumukset. Vaikka urheilu onkin suosittu aihe, tasaisesti ostetaan myös jännitystä, historiaa, muistelmateoksia sekä kauno- ja tietokirjallisuutta. Edellisinä isänpäivinä kovia olivat Kimi Räikkösen ja Vesa-Matti Loirin elämäkerrat, Prinkkilä sanoo.

Muistelmia ropisee

Tänä syksynä hyllyt suorastaan notkuvat elämäkerroista. Urheilun puolelta mielenkiintoisia nimiä ovat ralliautoilija Jari-Matti Latvala, keihäänheittäjä Tero Pitkämäki , pyörätuolikelaaja Leo-Pekka Tähti ja jääkiekon ”rautakansleri” Kalervo Kummola.

Kimi Räikkösestä on jälleen uusi kirja, ja Prinkkilä povaa menekkiä myös vakavasta onnettomuudesta kuntoutuvan Pekka Hyysalon uudelle teokselle Vastuun Fightback.

Syksyn kohumuistelija on kirjallaan useita lööppiotsikoita revitellyt Frederik.

– Frederikin ja Kari Tapion elämäkerrat kiinnostavat varmasti, eikä pidä unohtaa Jorma Uotista. Suomalaiset rakastavat muistelmia ja niitä luetaan todella paljon.

Murhaaja Hauholla

Kylmää jännitystä tarjoilevat kansainväliset tekijät Jo Nesbø ja Lars Kepler. Prinkkilä nostaa esiin myös paikallisten nimien JP Koskisen ja Hanne Dahlin uutuudet.

– Hanne Dahlilla on kesämökki Hauholla ja hänen rikosromaaninsa sijoittuvat sinne. Tässäkin on murha tapahtunut ja kyyti on kylmää, Prinkkilä tietää.

Sotakirjojen uutuuksia on hämeenlinnalaisen Tarja Lappalaisen Raatteen tien jäisestä helvetistä Tali-Ihantalan tulimyrskyyn, jossa on veteraanien kertomuksia talvi- ja jatkosodan ratkaisevista taisteluista.

Äänikirja lenkille

Kaunokirjallisuuden kolme kovaa kotimaista ovat tänä syksynä Antti Holma, Miika Nousiainen ja Kari Hotakainen.

– Nyt ostetaan myös äänikirjojen lahjakortteja, joilla teoksen voi ladata netistä ja kuunnella sitä vaikkapa lenkillä tai automatkalla, Prinkkilä vinkkaa.

– Korona-aika on näkynyt meillä sillä tavalla, että asiakaskäynnit ovat hiukan vähentyneet, mutta vastaavasti ihmiset ostavat isompia määriä kerralla.