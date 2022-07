Kirpparin yrittäjä ei tavoittele kuuta taivaalta – Pop upit ja dvd-kokoelma ovat tuoneet keräilijöitä pitkien matkojen takaa Nastaan Mestaan

Vanajantiellä aloittanut Kirppis Nasta Mesta on maaliskuusta 2021 lähtien toiminut Luukkaankadulla Kantolassa. Uudessa paikassa on huomattavasti enemmän tilaa pöydille ja parkkipaikkojakin on enemmän.

Jani Kujala perusti yrityksen syksyllä 2018.

– Monet sitä minulta kysyivät, kannattaako tänne perustaa taas uutta kirppistä, mutta Hämeenlinna mielletään nykyään kirpputorien kaupungiksi ja täällä käy paljon asiakkaita Helsingistä, Tampereelta, Lahdesta ja Turusta, Kujala sanoo.

– Myös pöytävuokrat ja tavaroiden hinnat ovat selvästi edullisempia kuin isommissa kaupungeissa. Kaukaisimmat kävijät ovat tulleet meille Inarista.

Nasta Mestassa on noin 130 pöytäpaikkaa, joista tällä hetkellä on muutamia vapaana. Yrittäjä tarjoaa pöytävuokraajilleen hinnoittelupalvelua, jonka suosio on kasvanut koko ajan.

– Kun asiakas tuo tavarat tai ne noudetaan, me hoidamme hinnoittelun ja esillepanon. Pidämme myös pöydän kaikin puolin kunnossa ja siivoamme tarvittaessa. Kaikilla ei ole siihen aikaa ja he haluavat tavarat vain nopeasti kiertoon. Myynti laitetaan sitten puoliksi, Kujala kertoo.

Heinäkuu on Kujalan mukaan todellista sesonkiaikaa, kun liikkeellä on paljon mökkiläisiä ja lomalaisia. Kaupankäynti on asettumassa taas entisiin uomiinsa.

– Nyt on päästy ehkä samaan tilanteeseen kuin ennen koronaa. Hiljaisinta aikaa elettiin ennen ja jälkeen joulun.

Erityisen kova menekki on jo pitkään ollut dvd- ja vinyylilevyillä. Kesäkuukausina myös kirjat ovat haluttua tavaraa.

– Taidelasia eli Iittalaa, Nuutajärveä ja Arabiaa kysellään paljon. Keväällä ja syksyllä taas kaikenlaiset työkalut, kuten kirveet, vasarat ja lenkkiavaimet tekevät kauppansa.

Yrittäjän ylpeys on valtava dvd-kokoelma, josta löytyy myös keräilijöiden metsästämiä harvinaisuuksia. Elokuvien hinnat vaihtelevat 50 sentistä jopa 100 euroon.

Oman asiakaskuntansa kirppikselle ovat tuoneet Marko Tuomisen järjestämät vinyyli- ja cd-levyjen pop up -myyntitapahtumat, jollainen on taas luvassa perjantaista ensi tiistaihin.

– Tässä työssä on olennaista, ettei tavoittele kuuta taivaalta, kunhan saa vain leivän pöytään, Kujala tuumaa.

– Homman suola on vaihtelevissa päivissä ja siinä, että saa tutustua uusiin ihmisiin.

Levy pop up 29.7.–2.8. Nastassa Mestassa (Luukkaankatu 7). Avoinna pe kello 11–18, la–su kello 10–15, Ma–ti kello 10–18.