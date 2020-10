Kissakoti Kattila avaa Eläinten viikon sirutustapahtumalla – "Kissojen rekisteröinti on yksi tapa vaikuttaa kissojen aseman parantamiseen"

Valtakunnallista Eläinten viikkoa vietetään 4.–10. lokakuuta. Tänä vuonna teemana on Arvokas kissa.

Kissakoti Kattila avaa teemaviikon kissojen sirutustapahtumalla sekä Eläinten päivän myyjäisillä sunnuntaina 4.10.

– Olemme järjestäneet sirutustapahtumia säännöllisesti. Kissojen rekisteröinti on yksi tapa vaikuttaa kissojen aseman parantamiseen. Jos siru on rekisteröity, pystytään kissan omistaja tarvittaessa jäljittämään, vapaaehtoinen Piia Santama kertoo.

Kissakoti järjestää myyjäisiä kuukausittain. Myynnissä on tuttuun tapaan arpoja, leivonnaisia ja käsityötuotteita.

– Nyt saamme myyntiin myös uudet kannatustuotteet, vuoden 2021 seinäkalenterin sekä kissakodin logolla varustetun Teema-mukin.

Maanantaista perjantaihin kissakodissa on avoimet ovet kello 17–20.

– Normaalisti olemme auki kello 12–15, mutta nyt Eläinten viikolla tänne pääsee tulemaan illallakin.

Leikkauksella ongelmia kuriin

Lauantaina 10.10. Kissakoti Kattilassa pidetään maatiaiskissojen leikkauspäivä kello 9–16. Tapahtuman järjestää Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys.

– Ideana on tarjota kissojen leikkausta edulliseen hintaan matalalla kynnyksellä. Taustalla on kissojen aseman parantaminen ja niiden ongelmien vähentäminen, joita seuraa, jos kissoja ei ole leikattu. Lauantain tapahtuma on jo täynnä, mutta eläinsuojeluyhdistys järjestää leikkauspäiviä säännöllisesti ja ilmoittaa niistä Facebook-sivuillaan.

Kissakoti Kattilassa (Vanajantie 10 A) 4.10. sirutustapahtuma kello 12–15 sekä Eläinten päivän myyjäiset kello 12–16.