Kivisilmäinen veistos valvoo kolmen taiteilija ryhmänäyttelyä – Miten saunaklapista tuli metsänedustaja?

Galleria Paperihuoneessa on esillä elokuussa Elina Aution , Taina Rantalan ja Anna Sihvosen Taloja puuta heinää -niminen näyttely. Taiteilijat pohtivat ympäristön tilaa sekä rakennetun ympäristön ja luonnon vuorovaikutusta.

Sihvonen on kuvannut taloja ja rakennettua kaupunkia ja Rantala rakentamatonta luontoa. Autiota kiinnostavat joutomaat ja pöpeliköt.

– Kaupunkia ei pitäisi rakentaa liian tiiviisti, vaan tilaa pitäisi jättää myös luonnolle, Autio toteaa.

Aution teokset ovat monotypioita ja fotogravyyrejä. Rantalan tekniikkana on vesiväripuupiirros ja Sihvosen tekniikkana puupiirros. Sihvosen puupiirrokset ovat värikkäitä ja maalausmaisia. Teosten pääosassa on väri ja valo. Näyttelyssä on myös yksi veistos, Aution Metsänedustaja. Teos syntyi saunaklapista, johon Autio kiinnitti kivisilmän.

– Meillä on kansanedustajia, niinpä tästä tuli metsänedustaja, Autio kertoo teoksen nimeämisestä.

Yhteinen työhuone Arabianrannassa

Taiteilijakolmikko asuu pääkaupunkiseudulla ja heillä on yhteinen työhuone Valligrafian tiloissa Arabianrannassa.

– Valligrafiassa on 13 taiteilijaa, joista viisi on valokuvaajia. Olemme tehneet näyttely-yhteistyötä ennenkin, mutta tämä on ensimmäinen näyttelymme Hämeenlinnassa. Paperihuone on meille sopivan kokoinen tila. Löysimme gallerian Suomen Taidegraafikoiden kautta, Sihvonen kertoo.

Puiden symboliikkaa

Grafiikanpajan puolella on Paperihuone ry:n sihteerin, taidegraafikko Tiina-Katriina Mustosen näyttely Hedelmistään puu tunnetaan. Tekniikkana on puupiirros, monotypia ja litografia. Mustonen on yhdistänyt muutamiin teoksiin myös musteliitua.

Näkymät ovat taiteilijan pihalta, missä kasvaa Terijoen salavaa, aroniaa, hedelmäpuita ja haarautunut mänty.

– Vanhat kukkivat luumu-, omena- ja kirsikkapuut näyttävät kaukaa katsottuna melko samanlaisilta, jos kirsikkapuissakin on vaaleanpunaisten kukkien sijaan valkoiset kukat. Syksyllä kun sato kypsyy, näkee sitten, minkälaisia hedelmiä tulee.

– Puihin voi liittää myös symboliikkaa ja eettistä pohdintaa; minkälaista hedelmää ihmisen teot ja valinnat kantavat, Mustonen pohtii.

Näyttelyt Galleria Paperihuoneessa ja grafiikkapajassa (Arvi Kariston katu 9) ovat esillä 29.8. asti.