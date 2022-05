Kodinkonekaupan konkari Jari Järvinen jää eläkkeelle 40 vuoden uran jälkeen – Innostus on ollut myyntimiehen tärkein työväline

Powerin kodinkonemyyjä Jari Järvinen ei nuorempana edes kuvitellut suuntautuvansa liikealalle.

– Äiti halusi minusta metsänhoitajaa, ja itse haaveilin puutarhurin ammatista. Olin jopa 1970-luvulla puistoharjoittelijana Hämeenlinnan kaupungilla. Sitten elämä veikin ihan toiseen suuntaan, hän kertoo.

Järvinen on tunnettua kauppiassukua. Hänen isoisänsä Arvo Järvinen perusti vuonna 1931 Hämeenlinnaan polkupyöräliikkeen, jota isä Eero Järvinen jatkoi ja laajensi. Monet kaupunkilaiset muistavat Kodin Järvisen ja Vapaa-ajan Järvisen linja-autoaseman kulmilta.

– Olin isällä töissä kaikki kesät 1970-luvulla, ja vanhimmat asiakassuhteeni taitavat olla noilta ajoilta. Tykkäsin erityisesti olla kalastusosastolla, koska se oli itselleni rakas harrastus, Jari Järvinen muistelee.

Yrittäjän kovat vuodet

Liike-elämän kovat paineet olivat perheen sisällä tuttuja ja ajatus kauppahuoneen jatkamisesta pelotti.

– Isä kuoli vuonna 1982, joten tilanne tuli sitten eteen äidille ja sisaruksille. Pyöritimme liikettä neljä vuotta, kunnes luovuimme urheilupuolesta. Jatkoin kolmen yhtiökumppanin kanssa Kodin Järvistä, mutta lopulta myin 2003 sen liiketoiminnan Markantalolle.

17 vuoteen yrittäjänä mahtui niin koko Suomea ravistellut lama kuin kaupan alan rakennemuutos.

– Synkimpään lama-aikaan kysynnästä leikkautui puolet. Laman aikana oli pakko karsia kuluja, joka oli sitten arvokasta oppia, kun Suomi lähti uuteen nousuun, Järvinen sanoo.

– 2000-luvun alussa sitten isot ulkomaiset ketjut tulivat ryminällä markkinoille ja verkkokauppakin alkoi häämöttää. Pienellä yksityisellä yrityksellä ei ollut enää mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa.

Luottamus on tärkeää

Järvisen ura jatkui kuitenkin samalla alalla myyjänä ja siinä hommassa hän on ollut kuin kala vedessä.

– Olen suoraan sanoen rakastanut myyntityötä ja kodinkonekauppaa. Jos liikkeeseen tulee hyvä pesukonemalli, niin sitä tekee mieli halata, hän tunnustaa.

Järvisen mukaan alalle pitää olla paloa. Kauppaa ei synny, jos myyjä ei ole tuotteesta innostunut. Myyntityö vaatii myös psykologiaa ja luottamuksen synnyttäminen on keskeisessä osassa.

– Asiakkaat ovat minusta kauppamiehen tehneet. Kodinkoneissa on kiehtovaa niiden keskeinen osa ihmisten elämässä. Jos jääkaappi posahtaa, niin perhe on kriisissä. Kun asiakas tulee liikkeeseen pottuuntuneena tai jopa hädissään, on hieno tunne, kun voi ratkaista hänen ongelmansa.

Valtavaa kehitystä

Kodin elektroniikan määrä vuosikymmenten aikana kymmenkertaistunut. Lisäksi tuotteisiin liittyy iso määrä erilaisia palveluja.

– On hauskaa muistella jotain videonauhuria. Se oli yksinkertainen analoginen laite, jota myytiin melko samanlaisena 25 vuotta. Nykypäivänä on vaikeata ajatella mitään vastaavaa, kehitys on niin valtavaa. Nyt pesukoneen toimintaa voi seurata puhelimesta, Järvinen toteaa.

Kehittyvien tuotteiden hallitseminen on vaatinut myyjältä jatkuvaa opiskelua ja kouluttautumista.

– Onneksi kaikki muutokset eivät ole tulleet kerralla syliin. Ei tämä mitään rakettitiedettä ole, mutta onhan sekin selvää, että nuorempi sukupolvi pysyy paremmin kehityksen kärryillä.

Jotkut Järvisen työkavereista ovat häntä 40 vuotta nuorempia.

– Parikymppiset kollegani ovat aivan mahtavia tyyppejä, ja olen ollut tosi iloinen, että tällainen vanha kehäkettukin on hyväksytty luontevasti porukkaan mukaan.

Pää pystyssä eläkkeelle

Järvinen lopettaa työt 25. toukokuuta ja jää eläkkeelle heinäkuun alussa.

– On hienoa jättää työelämä niin sanotusti saappaat jalassa, terveenä ja pystyssä päin.

Monelle sitkeälle työmyyrälle eläkkeelle lähteminen on kova paikka. Järvinen on sinut asian kanssa.

– Minulla on kotona ihana vaimo, ja nautin pitkistä aamukahveista ja brittisarjojen katsomisesta, hän tuumaa.

– Kyllä elämässä touhua ja puuhaa riittää. Olen pystynyt säilyttämään myös ihmettelyn lahjani, joten en pelkää eläkkeellä olemisessa mitään.