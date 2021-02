Kohtauksen partaalla on kahden diivan kaksintaistelu – Taiteilijoiden valtapelissä lyödään lujaa vyön alle

Hämeenlinnan Teatteriin valmistuu jo toinen ensi-ilta odottamaan yleisöä.

Kohtauksen partaalla on ranskalaisen näytelmäkirjailija Viktor Haïmin kirpeänjulma ja hullunhauska teksti kahden naisen valtapelistä.

Näytelmässä palkitut taiteilijat, näyttelijä ja käsikirjoittaja-ohjaaja, ovat aloittamassa uutta yhteistyötä.

Alun silkkihansikkaat vaihtuvat nopeasti henkisiin nyrkkeilyhanskoihin, kun egot ryskyvät ja kipukohtia murjotaan suruttomasti.

Avautuu pala palalta

Esityksen ohjaa Johanna Reilin, joka myös nähdään lavalla yhdessä Katariina Kuisma-Syrjän kanssa.

– Näytelmä kertoo kahdesta hyvin erityyppisestä persoonasta, joiden tyypittely on hyvinkin perinteinen. Esittämäni ohjaaja on omahyväinen älykkö, ja Katariinan roolihahmo on taas hetkessä elävä luonnonlapsi. Kummallakaan ei pää pysy läjässä kovinkaan hyvin, Reilin kuvailee.

Näytelmä Kohtauksen partaalla (ransk. Jeux de scéne) kantaesitettiin 2002. Suomessa se on aiemmin nähty ainakin Teatteri Takomossa 2004.

Reilinin mukaan edelleen tuore teksti on monitasoinen ja avautuu pikkuhiljaa, pala palalta.

– Näytelmän edetessä selviää, että naisilla on takanaan aikamoinen välirikko, joten alun iloisuudessakin on kireä pohjavire. Jatkossa heidän yhteisestä historiastaan paljastuu yhä enemmän.

Teatteri saa osansa

Diivojen ottelua tarkkailee myös näkymätön henkilö, teatterin valomies, jolle naiset paljastavat todelliset ajatuksensa ja tunteensa.

Niin tragedia kuin komedia ovat tarinassa vahvasti läsnä.

– Ensimmäistä kertaa tekstiä lukiessani kieriskelin naurusta, mutta joitakin se on myös hätkähdyttänyt. Teatteria lyödään nimittäin aika lujaa vyön alle ja esimerkiksi ohjaajan vallankäyttöä näyttelijää kohtaan kuvataan karulla tavalla, Reilin sanoo.

Vanhat kaverit lavalla

Oman ulottuvuutensa esitykseen tuo Reilinin ja Kuisma-Syrjän yli 30 vuotta kestänyt työtoveruus.

– Tunnemme toisemme niin hyvin ja olemme hyviä ystäviä. Luottomme on todella vahva ja pitää ollakin, kun tällaista tekstiä tehdään. Pahaahan se tekee toista kiduttaa, Reilin tuumaa.

Näytelmä käsittelee muun muassa vallankäyttöä, taiteen merkitystä, julkisuuskuvia, epävarmuuden tunteita ja itsetunnon haavoittuvaisuutta.

– Se pintakuori, joka on ihmisessä päällimmäisenä, rapisee tässä jutussa tosi makeasti.

Kohtauksen partaalla, ensimmäinen yleisöesitys 5.3. klo 14 Päänäyttämöllä, mikäli rajoitukset sallivat.