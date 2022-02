Korona opetti sietämään pettymyksiä: tyttäreni ikäluokalla koko lukio meni parempia aikoja odotellessa

Kaksi vuotta sitten näihin aikoihin olimme tyttäreni kanssa Lontoossa. Keskityimme musikaaleihin ja kaupungin vilinän tarkkailuun, mutta emme shoppailleet juuri mitään. Minä säästelin intoani kesän Italian-lomalle ja tyttäreni Kalifornian kielikurssille.

No, te tiedätte, miten siinä kävi. Korona perui kummatkin suunnitelmat.

Minulla kävi sikäli parempi tuuri, että huvila Toscanassa odottaa kyllä. Sen sijaan kielikurssi, jota varten tyttäreni alkoi säästää jo alakouluikäisenä, peruuntui kokonaan. Otollisin kielikurssi-ikä meni odotellessa ohi.

Tytär purki kauan kaipaamansa kurssin peruuntumisesta aiheutunutta pettymystään keskittämällä energiansa seuraavana talvena odottaviin vanhojentansseihin.

Hankimme ihanan vihreän, tyylikkäästi istuvan tanssiaispuvun. Isoäiti takoi hopeatyökurssilla siihen sopivat korut. Tanssiparikin löytyi.

Kun helmikuu 2021 koitti… No, te tiedätte.

Tanssit siirrettiin. Ja siirrettiin. Lopulta ne striimattiin. Vanhojen jatkojuhlat, joita varten vanhojentoimikunta oli kerännyt ensimmäisen luokan syksystä asti rahaa, jäivät kokonaan pitämättä.

Suunnitelmallinen tyttäreni suuntasi tarmonsa abivuoteen: tottahan penkkarit ja abiristeily sentään onnistuisivat!

Hän ystävineen suunnitteli asuja ja hauskoja iskulauseita. Karkkivalikoimaakin tutkittiin.

No, te tiedätte.

Tämäkin siirtymäriitti siirtyi parempaan aikaan, näillä näkymin huhtikuulle.

Tällä kertaa tyttäreni otti tilanteen yllättävän tyynesti. Jos korona-aika on jotain opettanut, niin sietämään pettymyksiä. Optimismi on ollut koetuksella, kun on joutunut odottelemaan parempia aikoja koko lukion ajan.

Penkkariasun sijaan hän sijoitti kustomoituun ylioppilaslakkiin. Lipan alle hän kirjoitutti elämänohjeensa: Always live your life like a dream with lot of passion.

Nyt jäämme odottelemaan, kuinka lakkiaisten käy.

Sitä emme onneksi vielä kukaan tiedä.