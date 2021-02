Mielipide: Kokoomus on tavoitellut toriparkkia, ei maksuttomuutta

Valtuutettu Antti Ahosen (kok.) kirjoitus (HKu 3.2.) on kouluesimerkki siitä, miten vaalien läheisyys sumentaa muistia ja synnyttää vaihtoehtoisia totuuksia.

Juuri perussuomalaiset on esittänyt maksutonta kiekkopysäköintiä Hämeenlinnan ydinkeskustan elävöittämiseksi vaihtoehtona maksulliselle pysäköintilaitokselle.

Sen sijaan kokoomuksen nimenomainen tavoite on ollut toriparkki- ja on luultavasti sitä edelleenkin, kunhan vaaleista päästään. Tämän tavoitteen nimissä ja pysäköintimahdollisuuksia vaikeuttaakseen kokoomusjohtoisella politiikalla on sen sijaan suljettu maksuttomia pysäköintipaikkoja.

Yksittäiset henkilöt kokoomuksessa tosin innostuivat perussuomalaisten koko valtuustokauden ajan esittämistä vaatimuksista saada aikarajoitteinen kiekkopysäköinti ydinkeskustaan, mutta tosiasiallinen tavoite heillä siinäkin oli tehdä kiekkopysäköinnistä väliaikainen ratkaisu, kunnes maksullinen pysäköintilaitos keskustaan olisi käytössä.

Moniko kokoomuslainen osallistui mielenilmaisuihin toriparkkia vastaan?

Perussuomalaiset toivottaa kokoomuksen tervetulleeksi ajamaan maksutonta pysäköintiä sillä erotuksella, että me tahdomme siitä pysyvän ratkaisun.

Kiitän Ahosta valtuustoon tulossa olevasta aloitteesta. Varmaan mekin sen allekirjoitamme. Olisi kuitenkin suotavaa, että kolumnitilaa ei käytettäisi räikeään vaalimainontaan etenkään tosiasioita muuntelevalla tavalla. Vaikka totuus onkin harvinaista, sitä saa kylvää ilman rajoituksia.

Teppo Turja

valtuutettu (ps.)

Hämeenlinna

