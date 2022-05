Hattulalaislähtöinen laulaja-lauluntekijä löysi musiikista väylän purkaa ahdistusta

Mirka Räisänen, taiteilijanimeltään MirkaKaarina, tunnelmoi pääkirjaston Avolava-klubilla ensi viikon torstaina 2. kesäkuuta.

Hattulalaislähtöinen, nykyisin Tampereella vaikuttava laulaja-lauluntekijä on julkaissut 2018 pitkäsoiton Maailmalla ja yhden minialbumin Yhden hengen huone 2021.

– Olen laulanut ja soittanut koko ikäni, mutta omaa musiikkia olen tehnyt vasta vuodesta 2014.

Taustalla on elämänmuutos ja siihen liittyvät kipuilut.

– Tuli tarve purkaa ahdistusta ja musiikista löytyi väylä. Musiikintekoon liittyy myös paljon se, keitä tapaa. Vastaan tuli oikeanlaisia ihmisiä, ja heitä olen myös aktiivisesti etsinyt.

Biisit syntyvät teksti edellä

Omat kappaleet syntyvät teksti edellä. MirkaKaarina kuvailee, että hän “laulaa aikuisen naisen suulla aikuisten tarinoita”.

– Välillä joudun tekstin takia tekemään kompromisseja sävellysten suhteen.

Sanoitukset voivat saada alkunsa tunnelmasta tai fiiliksistä.

– Tässä on se kaikkien kirjoittajien dilemma, että ihmiset ajattelevat, että tekstit kertovat omasta elämästä, mutta aiheet voivat tulla mistä vaan. Ne ovat palasia omasta elämästä sekä havaintoja, joista yhdessä muodostuu kollaaseja.

Pöytälaatikkoon on kertynyt materiaalia, josta osa pääsee työstettäväksi eteenpäin.

– Teen paljon riimillistä tekstiä, jota todella mietin ja maistelen. Lopulta lauluun tästä tekstistä päätyy yleensä vain noin 20 prosenttia.

Tärkeintä on tarina

MirkaKaarina luonnehtii musiikkiaan suomenkieliseksi pop-rock-“singelmäksi”, jossa tärkeintä on tarina. Hän ei allekirjoita mitään tiettyä genreä, vaan musiikkityyli vaihtelee tilanteen mukaan.

Avolava-keikalla hänellä on mukanaan oma, ammattilaismuusikoista koottu MirkaKaarina Band.

Säestys koostuu pianosta, kitarasta, bassosta ja rummuista.

– Teksti on se juttu. Soitan itse pianoa ja teen teksteihin pianosovitukset, jotka annan bändilleni työstettäväksi. Ammattimuusikot tulevat mukaan kukin oman soittimensa ehdoilla.

Avolava-klubin setissä soivat erityisesti Yhden hengen huone -EP:n kappaleet sekä vielä julkaisemattomat yllätykset.

– Pöytälaatikossa on vielä muutama biisi, joita olemme bändin kanssa soitelleet, mutta jotka eivät vielä ole päätyneet levylle. Esimerkiksi kiihtyvästä tehokkuusputkesta kertova Astangakaskelotti on varmaan setissä mukana, laulaja-lauluntekijä lupailee.

Musiikkiala on keikkuva vene

Tällä hetkellä MirkaKaarina on mukana vakituisesti kolmessa jazz-projektissa, mutta sen ohella hän vierailee satunnaisesti muissa jazz-orkestereissa ja toimii myös laulunopettajana.

– Keikkaa teen laulaja-lauluntekijänä soolona, duona ja omalla bändillä, ja jazz-projekteissa duona, triona sekä isommissa orkestereissa. Musiikki on nyt jokapäiväistä elämääni, ja se on hyvä.

Kysymys tulevaisuuden tavoitteista musiikin suhteen saa kuitenkin mietteliääksi.

– Tavoitteenani on, että saisin tehdä musiikkia. Olen huomannut, että musiikkiura ei ole yksinkertaista niillekään, jotka ovat olleet mukana lapsesta asti, vaan se on tosi keikkuva vene. Tällä hetkellä tapahtuma-ala on ihan tukossa, eikä keikkoja juuri ole, mutta onneksi jazz-musiikin puolella niitä vielä on.

Aikanaan Lyseon lukiota käynyt artisti suitsuttaa Hämeenlinnan pääkirjaston satsausta Avolava-klubiin.

– Arvostan valtavasti kirjaston tekemää kulttuurityötä sekä tätä loistavaa porukkaa täällä. Eivät tavalliset ihmiset tule pubeihin kuuntelemaan. Tämä mahdollistaa musiikin kaikille.

MirkaKaarina Hämeenlinnan pääkirjaston (Lukiokatu 2) Avolava-klubilla torstaina 2.6. kello 18.