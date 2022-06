Kolumni: Elinvoimaa, viihtyisyyttä ja houkuttavuutta voi saada myös halvalla

Kun Hämeenlinnan strategiaa valmistellaan, toivon myös hätkähdyttävien ja koukuttavien ideoiden nousevan esiin. Alkuun tyhmiltäkin tuntuvat ehdotukset kannattaa ottaa vakavaan pohdintaan.

Elinvoimaa , viihtyisyyttä ja houkuttavuutta voi saada myös halvalla. Paikkakunnan oma poika, jääkiekkovalmentaja Antti Pennanen, on toistuvasti todennut, että jos rahaa ei ole tuhlattavaksi, täytyy menestys rakentaa muin keinoin. Uskon tämän ajattelutavan sopivan myös kaupunkiimme.

Ehdotan, että jokainen 59 valtuutetusta ottaa asiakseen löytää yksi halpa keino kaupunkimme huomioarvon nostamiseksi. Jos valtuutetun oma kekseliäisyys ei riitä, toki hän voi pyytää apua kannattajiltaan. Olen varma, että toteuttamiskelpoisia ideoita löytyy.

Jari Koskinen ja Helena Lehkonen ehdottivat maamerkkiä Hämeensaareen. On totta, että ensivaikutelma on tärkeä ja ohiajavat on herätettävä havahtumaan, että meillä on tarjota jotain erikoisen kiinnostavaa. Moottoritien ja rautatien näkymät ovat markkinoinnin ykköspaikkoja ja kaupunkiin tapahtumien takia poikkeavat markkinoinnin täsmäkohteita.

Moottoritien kulkijaa haluan ihastuttaa hulppealla suihkulähteellä keskellä Vikmanin lahtea sekä Hämeen linnaa jäljittelevillä maalauksilla Goodmanin tavaratalon etelä- ja pohjoispäädyissä. Kumpikaan näistä ehdotuksista ei ole uusi, eikä aika ole ajanut niiden ohi. Saa toteuttaa.

Myös Vaakunan lahdenpoukaman ilme kohenee entisestään suihkulähteellä.

Lappeenranta sai kahtena iltana peräkkäin ja vielä sunnuntaina uusintana television ykköskanavalla kahden tunnin mainoksen. Idea oli rakennettu paikallisen vetypiirakan 60-vuotisjuhlan ympärille ja ihmiset kehuivat estoitta synnyin- tai asuinseutuaan maailman parhaaksi. Karjalaisessa sydämessäni läikähti. Vedystä ja atomista tehtiin taitavasti kaupungin markkinointipommi.

Oppi meille hämeenlinnalaisille on, että paikallisuus myy. Tärkeää on punoa meille ominaisista ilmiöistä ja asioista kiinnostavia tarinoita. Ylpeyden aiheita riittää: eversti Hugo Standertskjöldin ja Aulangon mysteerit, Linnan salaisuudet, muusikkojen kehto, rautatien historia, rantareitti…

Terve oman elinympäristön arvostus ja kehuminen ovat sallittuja. Onhan meillä esittelynarvoinen uudehko kaupunginosakin: Sairionrannan asuntoalue ja Rautatienkadun rinne vetävät vertoja niin Espoon Tapiolalle, Tampereen Pispalalle kuin Lahden Jalkarannalle. Menkää katsomaan!

Kun poikkeaa Aulangontieltä Sairionrannankadulle ja jatkaa rauhallisesti Rautatienkatua voi ihailla hyvin hoidettuja taloja nurmikoineen ja pensaineen. Näky on kiehtova ja syreenien tuoksu huumaava. Lisäksi voi nauttia Vanajaveden yli Hämeen linnalle avautuvasta upeasta näkymästä.

Yleisradion pääjohtaja Merja Ylä-Anttila on lähtöisin Hämeenlinnasta. On aika kutsua hänet Mahlian rantakahvilaan, tarjota suu makeaksi ja käynnistää neuvottelut Hämeenlinnan pääsemisestä pääosaan kesän 2023 televisiotarjonnassa.

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen.