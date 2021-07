Kolumni: Evon tiedekansallispuistoa ei pidä hioa vain Helsingistä käsin – Kirsikkapuiston paikka puhuttaa, mutta yksi ehdotuksista on ylitse muiden

Hämeenlinna on luonnonkaunis metsien, peltojen, rantojen ja puistojen kaupunki. Tätä luonnon suomaa kauneutta ja sen mukanaan tuomaa viihtyisyyttä meidän kannattaa korostaa jatkuvalla parantamisella. Tarvittaessa voimme hyödyntää asukkaiden aktiivisuutta ja ottaa mukaan Lepaan puutarhaopiston osaaminen.

Paikallisten tarpeet huomioon

Evon tiedekansallispuiston alueellinen työryhmä luovutti loppuraporttinsa reilu viikko sitten. Olen puiston perustamisen suhteen toiveikkaan myönteinen, mutta iso särö hankkeeseen tuli, kun paikalliset toimijat erosivat työryhmästä kaksi viikkoa ennen työn päättymistä.

On harmi, että suunnittelua ei pystytty saattamaan loppuun kuulemalla paikallisten toimijoiden kohtuullisia toivomuksia. Hämeenlinnan Lammilla sijaitsevaa timanttia ei tule hioa Helsingistä vaan siihen tarvitaan välttämättä myös paikallista osaamista ja panosta.

Kannatan Hämeenlinnan kaupungin esittämiä vaatimuksia siitä, että alueella turvataan niin metsästäjien kuin maanomistajien edut, että partioleirit ja puolustusvoimien toiminta saavat jatkua ja että retkeily mahdollistetaan. Tuntuu oudolta, että perustettaisiin kansallispuisto, jossa ihmisten luontotoiminnat olisi tiukasti rajattu. Tieteen tulee tulla lähelle kansaa eikä erkaantua omiin korkeuksiinsa!

Kirsikkapuiston sijainti yhä auki

Kirsikkapuistoja on Helsingin Roihuvuoren esikuvan innoittamana perustettu erityisesti viime ja tänä vuonna monissa Suomen kaupungeissa. Keskustelu asiasta on virinnyt myös Hämeenlinnassa. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty Jukolaan rakennettavaa pientaloaluetta ja Keskikaupungin asukasyhdistys puolestaan ehdottaa paikaksi Hämeensaarta.

Hämeensaari olisi puistolle keskeinen ja edustava sijaintipaikka, mutta varjon hankkeelle tuo alueen tämänhetkinen välitila. Alueella on tasokas ja suosittu uimaranta leikki- ja pelikenttineen sekä parkkipaikkana palveleva hiekka-aukio. Keskellä rutikuivaa heinikkoa on mielenkiintoinen ja kehittämiskelpoinen asukkaiden säkkiviljely. Tilaa siis on, mutta alueen jatkokäyttö on auki.

Asukkaat mukaan istuttamaan

Kallistun kirsikkapuiston sijainnin osalta kannattamaan Sairionrantaan ahtojää -nimisen kivimuistomerkin toteuttanutta Pauli Vuorta. Hän esittää puiston paikaksi muistomerkin lähellä olevaa luonnontilaista niemekettä. Linnan kasarmien puoleisella rannalla on näyttävä hopeapajujen rivistö, jolle kävelyreitin ja Vanajaveden väliselle rantakaistaleelle sijoitettava kirsikkapuisto toisi hienon vastaparin.

Kirsikkapuiden lisäksi voisi rantaan istuttaa muitakin kauniisti kukkivia puita vaikkapa grillipaikalta aina rannan uimapaikalle asti. Puut täydentäisivät kaunista ja hyvin hoidettua rantareittiä, jota myös junasta voi ihailla.

Puiston toteutuksessa lienee kätevintä noudattaa muiden kaupunkien esimerkkiä: asukkaiden aloitteellisuudelle ja talkoohengelle annetaan suuri painoarvo. Kun sijaintivaihtoehtoja on useita, ei liene mahdotonta istuttaa puita eri puolille kaupunkia. Joko syksyllä pääsemme istuttamaan?