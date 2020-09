Kolumni: Asukkaita pitäisi kuunnella enemmän - Hämeenlinnan menetetty vuosikymmen on tästä oivallinen esimerkki

Kymmenen vuotta sitten Hämeenlinna oli hyvässä kehitysvauhdissa kuntaliitosten ja asuntomessujen jälkeen. Silloinen Uusi Hämeenlinna onnistui kuitenkin hukkaamaan tilaisuutensa ja 2010-luvusta tuli menetetty vuosikymmen.

Sunny Car Center tavoitteli taivaita ja kapsahti Kirstulan peltoon. Utopia Euroopan suurimmasta autokaupasta hurmasi niin paikallisten päättäjien eliitin, lähialueen rahamaailman kuin saksalaisen teollisuusjätinkin. Meitä asukkaita ja ihan kaikkia päättäjiä hanke ei vakuuttanut.

Seikkailusta koitui mainehaitta, joka tulee ilmi heti, kun kertoo olevansa Hämeenlinnasta. Taloudellisten menetysten lisäksi hanke tuhosi muutaman lahjakkaan ja aikaansaavan luottamushenkilön uran, synnytti syvää epäluottamusta kaupungin hallintoon ja työllistää vieläkin oikeuslaitosta. Kallis hinta tyhjästä!

Engelinrannan piti tuottaa miljoonia ja pelastaa taloutemme houkuttelemalla pääkaupunkiseudun raharikkaat tänne. Ajatus oli rakentaa kaupungin arvokkaimmalle paikalle Amsterdamin mallin mukainen kestävän kehityksen asuinalue. Oli oma osakeyhtiö hallintoineen ja toistuvasti vaihtuvia suunnitelmia kelluvine taloineen ja kahviloineen. Rahaa meni, ei tullut.

Nyt meillä ei ole edes omaa tahtotilaa etelärannan kehittämisestä, vaan Hämeensaaren tulevaisuus on uskottu ulkopuolisten haltuun. Alue on välitilassa ja siltä puuttuu muutaman vuoden takainen kaupungin suosituimman liikuntapuiston ympärivuotinen vilkkaus, liike ja äänet. Avointa hiekkakenttää on autoille riittämiin; vain autot puuttuvat.

Toriparkin hautajaisia on odotettu vuosia, mutta keskustan kehityksen jarrusta ei päästy vieläkään eroon. Valtuusto jätti varauksen toriluolasta kaavaan ja rajoitti näin tulevien päättäjien vapautta etsiä luovia ratkaisuja ruutukaavan vetovoiman lisäämiseksi. Vuosien varrella on kehityksen esteiksi syytetty niitä, jotka eivät ole uskoneet kalliin toriparkin olevan keskustan pelastus.

Rakentavat ja helposti toteutettavat ehdotukset pysäköinnin ja kevyen liikenteen ongelmien ratkaisemisesta on ohitettu vaieten. Tervettä järkeä edustaneet ja asukkaiden enemmistön tahdon aistineet luottamushenkilöt ovat väistyneet huomattuaan, ettei heitä kuulla. Viimeisin keskustaa hiljentävä päätös on pysäköintimaksujen korottaminen tilanteessa, jossa osa suomalaisista kaupungeista on poistamassa maksut kokonaan.

Mitä yhteistä näissä kolmessa hankkeessa on? Yksikään niistä ei ole toteutunut ja kaikkia kolmea on suuri osa asukkaista pitänyt haihatteluna ja vastustanut kiivaastikin. Uskon, että 51-jäsenisen valtuuston enemmistö on ollut samaa mieltä kanssamme, mutta suurten ryhmien edustajat ovat silti lammasmaisesti äänestäneet hankkeiden puolesta. Ryhmäkuri on sivuuttanut oman tahdon.

Asukkailta kuulen entistä useammin – lähes päivittäin – etteivät he enää tiedä, mitä puoluetta ja ketä ehdokasta kevään kuntavaaleissa äänestää. Menetetyn vuosikymmenen hulluttelu on tullut kalliiksi ja syönyt luottamusta kaupungin hallintoon.