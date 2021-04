Kolumni: Hyvä on helppo laittaa kiertämään – Auttaakseen ei tarvitse kuin avata suu

”Kello tikittää ja hiukset harvenee. Huomaat vanhana, kuinka moni sua palvelee. Ei varmaan kukaan, se on minä ja mun rollaattori. Vain me kahdestaan. Ja yks kaljakori.

Paljon elämää oon vastaan näin nuorena sotinut. Ihan mihin meen tai muutan, niin en vaan kotiudu. Välillä en tunne mitään, en edes eläväni. Se on syy siihen, miks vedän päiväkännit. Helpotan päihteillä mun omaa oloo ja pyydän vanhoja frendejä näkemään, mut kukaan ei tule moroon.”

Tekstiä nuoren omasta elämästä

Teksti on ystäväni Aaron kirjoittama, jossa hän kertoo omasta elämästään. Tapasin 14-vuotiaan teinin Tervakoskella nelisen vuotta sitten, kun hän tuli pajalleni taiteilemaan.

Aaro on Helsingistä kotoisin, mutta asunut sijaisperheissä ympäri Kanta-Hämettä kaksitoista vuotta. Hän on esimerkki nuoresta, jonka elämä ei ole ollut helppo.

”Katse on yhtä tyhjä kuin kädessä juotu viinapullo. Kukaan ei vaan tajua, että millainen olo mul on. Päivät kuluu sumussa ja oudossa olotilassa. Se on ihan susta kiinni, miten haluat elämäsi pilata.

Olisi varmaan voinut vaikeampaa polkua tsiigaa. En huomannut, että helpomman hinta on päihteet ja viina. Mut ihan v***n turha on olla jälkiviisas. Virheistä oppii ja se on elämän hinta. Sit ku olet vikalla matkalla arkussa chillaamassa, kaikki rakastaa ja välittää. Myös vihaajat.”

Riimit osuivat porilaisen ytimeen

Nyt Aaro on 18-vuotias. Hänellä on koiranpentu, tyttöystävä ja vuokra-asunto Myllypurossa. Tapaan häntä aina silloin tällöin Helsingissä ollessani. Hän tekee räppiä ja lähtee pian opiskelemaan.

Albertin kellarin takaosastossa oli Asenne ry:n järjestämät yksityisjuhlat. Aaro oli samana päivänä lähetellyt mulle taas riimejään ja sinä päivänä ne osui niin porilaisen ytimeen, etten saanut poikaa mielestäni. Aaro ja Asenne ry piti saada yhteen. Tilasin kaljan ja avasin suuni.

”Rakasta nyt ja näytä se kun voit. Välitä toisista ennen kun ne lähtee pois. Itse tulin tänne lähinnä pyörähtämään. Sitten kun en jaksa enää, vain hirttoköysi muistoksi jää. Mutta siihen on aikaa, saatte jäädä odottamaan.

Mul on visiot päässä ja aion ne toteuttaa. Musta tulee vielä jotain, lupaan et must kuulette. Ihan v***n sama mitä te siellä huutelette. Mä en tule lannistumaan, enkä luovuttamaan. Oon kokenut melkein kaiken, mutten räppiuraa. Bye bye, tiputan mikin. Mulla on tikapuut taivaisiin ja kiipeen niitä pitkin.”

Viime viikolla sain puhelun. Asenne oli lähettänyt Aaron riimit hesalaiselle levy-yhtiö Vainolle ja räppikundit tarjosivat äänitysmahdollisuutta.

Hyvä on helppo laittaa kiertämään

”Kiitos kun jeesaatte ja tuette mun juttuu! Jos ikinä tarviitte ihan mitä vaan apuu, niin voin aina tulla jeesaan!”, luin Aaron viestin sata kertaa naama hymyssä.

Asenne on forssalaisen pariskunnan vuonna 2019 perustama yhdistys, joka syntyi halusta auttaa lähellä olevia ihmisiä niillä verkostoilla ja työkaluilla, joita heidän käsissään on. Asenteen myötä myös Aaro tulee aikuisena näkemään toisen ihmisen tarpeet ja laittamaan hyvän kiertämään.

Eikä minunkaan tarvinnut auttaakseni kuin avata suuni ja tilata kalja.

Pieni teko voi olla iso halaus.