Kolumni: Pölhölaakson liikennesuunnittelua – Keskustan pyörätieratkaisu vie kaupat ja palvelut

”Alikulkutunneli!”, ponkaisin sängystäni hikisenä. Päässäni oli koko alkukesän jyskyttänyt, miksi kaupunkisuunnittelu oli päätynyt keskustan pyörätien rakentamisessa hullumaiseen ratkaisuun.

Jos pyörätie Sibeliuksenkadulle rakennetaan, samalla keskustasta poistuu puolensataa autopaikkaa. Päivällä poistuu noin 300-500 asiakaskäyntiä ja illalla asukkaiden ja heidän vieraidensa katupysäköinti.

Ei houkuttele

Kadulla kaupungin läpi 750 metrin matkalla pyöräilijälle on kahdeksan autoristeystä, kahdet liikennevalot ja hankala mäki. Läpi keskustan alle 100 metrin pätkissä.

Ei houkutteleva vaihtoehto varsinkin, kun rannan kautta on hyvä yhteys pohjoiseen ilman häiriöitä. Suunnittelun kukkasena Palokunnankadulle tulevat kahdet peräkkäiset liikennevalot.

Sehän se syy. Paasikiventien alta Sibbekadun päähän rakennettu alikulku on määräävä.

Ihmiset eivät tule

Mikään muu vaihtoehto ei suunnittelijoille ole mahdollinen. Ei, vaikka sitä vastustavat Sibeliuksenkadun kerrostaloyhtiöiden asukkaat, yrittäjät ja kiinteistöjen omistajat.

Keskustassa asioivat äänestävät autoillaan. He eivät tule. Seurauksena ydinkeskustassa vähenevät kaupat ja palvelut.

Miksei Kasarmikatu?

Ei kukaan pyörätietä vastusta. Karttaa katsomalla Kasarmikatu on oikea katu pyörätieksi pohjoisesta. Miksi se ei ole ykkösvaihtoehto suunnittelupöydällä?

Vastaus on: ”Pyörälle ei voi rakentaa 90 asteen kääntymistä Eteläkadulta Sibbekadun alikulkuun”.

Päättäjät kumileimasimia

Päätöksellä ei ole poliittista vetoa. Mihin päättäjät nojaavat päätöksensä, kun päätöksenteon pohjaksi on laiminlyöty tehdä mm. yritysvaikutusarviointi? He ovat kumileimasimia.

Suunnittelu vetoaa valtakunnallisiin tilastoihin. Pyöräilijä on kauppiaalle yhtä tärkeä asiakas, kuin autoilija. Se voi pitää paikkansa.

Rohkenen olla suunnittelijoiden kanssa eri mieltä pyörätien vaikutuksesta keskustan kaupallisuuteen. Talvella pyöräilevät vain innokkaimmat ja heitä on vähän.

Infraa on jo olemassa

Sibbekadun suuntainen tasavertainen katu suhteessa Kasarmikatuun on Saaristenkatu. Kadulla on valmis pyöräyhteys sekä Niittykadulta pohjoiseen että Paasikiventien itä-länsipyörätiehen. Se on lähempänä kaupallista keskustaa ja siitä on suora yhteys torille.

P-talo vieressä asukaspysäköintiä varten, kun pysäköintipaikkoja katoaa. Ratkaisuna halvempi, kun osa infraa on jo olemassa.

Ei käy. Kaupunkisuunnittelussa joku haluaa Eskon puumerkkinsä.