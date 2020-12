Kolumni: Reissuilla törmää yllätyksiin – Belgradilainen matkaopas muistaa talvisodan sankarin ja hauholaiset juoksevat ratikan perässä Zagzebissa

”Jarmooo..”, kuului kirkas naisen ääni. Se porautui tajuntaani viiveellä. Mistä huuto tuli? Mieleeni tulvi heijastuma lapsuudesta. Siellä äiti parvekkeelta kutsui poikaansa syömään.

Seisoimme Minskin keskustakorttelin sisäpihalla. ”Jarmoo…” raikui huuto vielä kovempaa. Netistä varatun huoneiston vuokraemäntä ylimmän kerroksen parvekkeelta huuteli huomiota. Saavuimme juuri taksilla lentokentältä. Olo oli epätodellinen. Kotona vieraassa maassa.

Hay..hää, takelteli matkaopas Belgradista, kun kuuli meidän olevan Suomesta. Olimme Titon residenssissä. Siellä Josip ja Jolanka lepäsivät kivipaaden alla. Simo Häyhä? kysyin hämmästyneenä. Leveä hymy osoitti arvaukseni oikeaksi. Talvisodan sankarimme kaikista suomalaisista muistui serbimiehelle ensimmäisenä mieleen.

Ei ehkä ole suuri elämys nähdä edes yllättäen Hauhon yrittäjäpariskunta Leena ja Mikko Haavisto Helsingissä juoksemassa kiinni raitiovaunua. Zagzebissa on. He olivat mielijohteesta nousseet pysäkillä vaunusta. Yksi seuruelainen ei ollut niin ketterä. Siinä he ihmisvilinässä juoksivat ohitsemme pääkatua Ilicaa ratikan perässä. Piti oikein hieraista silmiä.

Jossain vaiheessa huomasin, että Euroopassa oli enää vähän pääkaupunkeja näkemättä. Otin tavoitteeksi vierailla niissä lopuissakin. Viime kesänä olisivat olleet vuorossa Moldovan Chișinău ja viimeisenä Reykjavik. Usein keväällä kysytty kysymys oli, montako matkaa peruuntui koronan takia. Minulta jäivät nuo kaksi.

Matkustaminen tuo mukanaan elämyksiä. Ne tulevat hetkessä, eikä niitä voi tilata. Me olemme kautta historian kansakuntana ainoa sukupolvi, joka on voinut edullisesti nauttia reissaamisen riemusta. Lähteminen on ollut enää kiinni uskalluksesta. Onko ovi nyt sulkeutunut?

Saa elämyksiä Suomessakin. Kalaopas vei meidät lämpimänä kesäpäivänä Ahvenanmaalla ympäri saaristoa hyville kala-apajille catch & release -hengessä. Noustiin maihin paikkoihin, joista ei ole tiennyt unelmoida. Oli kiva päivä ja kalaa tuli. Lopuksi opas ojensi käyntikorttinsa. Roger Nordlund, ent. maaneuvos. Ahvenanmaan hallinnon ykkösmies.

Tämä vuosi ei mennyt putkeen. Mikä on ulkomaanmatkailun tulevaisuus? Unelmiini jäi vielä bongata nuo kaksi kaupunkia. On aika sanoa koronalle hyvästit. Toivon kaikille parempaa Uutta Vuotta!