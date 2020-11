Kolumni: Siirtääkö korona kunnallisvaalit? – Vaalien lykkääminen ei olisi ainutkertaista

Kunnallisvaaleihin on puolisen vuotta ja koronatilanne kiihtymään päin. Meillä tautitilanne on Euroopan ja maailmankin parhaimpia, mutta uutiset kertovat silti tautiryppäistä ja ryöpsähdyksistä. Liikkumista, työelämää, kouluja ja vapaa-aikaa suositellaan viettämään digitaalisesti.

Vaaleja ei voi käydä digitaalisesti ja siihen on hyvät perusteet. Itsekin ajattelin nettivaalien tulevan nopeasti käyttöön, kunnes kuntavaalikokeilu Vihdissä 2008 meni täysin poskelleen. Toimitus piti rikkeiden ja epäselvyyksien takia uusia. Digivaaleja on myös helpohkoa häiritä ja jopa väärentää. Tästä on viitteitä esimerkiksi USA:n edellisistä presidentinvaaleista.

Äänestämässä pitää siis edelleen käydä henkilökohtaisesti. Joko ennakkoon niihin määrätyissä paikoissa, vaaliavustajan kanssa kotona tai sitten perinteiseen tapaan vaalipäivänä kunnantalolla. Tai mihinkä nuo viralliset lukaalit sitten ovatkaan sijoitettu. Henkilötunnistus, äänestyslipuke, siihen numero ja leima, lippu uurnaan, lantti keräykseen. Harvemmin tuosta selviää alle kymmenellä ihmiskontaktilla, kun jonojakin tuppaa olemaan. Vaalitapahtuman koko on hyvinkin kolme miljoonaa osallistujaa, tosin hajautettuina.

No, liikkuvathan ne samat ihmiset päivittäin töissä ja kaupoissakin, sanotaan. Toki, mutta vaaleissa riskiryhmää ovat juuri ehdokkaat ja toimitsijat. He tapaavat joukoittain ihmisiä sisätiloissa talven hankalimpana tautiaikana. Riski on normipäivää selvästi suurempi.

Oma ongelmansa on sekin, jos ihmiset eivät tartunnan pelossa uskaltaudu äänestämään. Tämä voi kohdistua juuri vanhempiin ikäluokkiin, jotka yleensä ovat erityisen aktiivisia osallistujia. Lähestyisivätkö kuntavaalit jo kirkollisvaalien prosenttilukuja?

Tuskinpa sentään. Vaalien lykkääminen ei olisi ainutkertaista, viimeksi niin tehtiin neljä vuotta sitten. Silloin syynä olivat odotetut maakuntavaalit, joita uudistuksen myötä tavoiteltiin jo seuraavan vuoden syksylle. Ajatuksena oli myös keskittää jatkossa kaikki vaalit huhtikuulle. Ei tarvitsisi ehdokkaiden palella pakkasissa odottelemassa olemattomia kuulijoitaan.

Nytkin kuntavaalit olisi helppo siirtää esimerkiksi kesäkuun alkuun tai toukokuun loppuun. Viime kesästä opimme, että tautia on helppo välttää suviaikaan. Rokotteiden suojaakin olisi tuolloin jo realistista odottaa. Valittujen päättäjien tehtävää siirto ei hetkauttaisi. Alkusyksystä freesi joukko pääsisi heti budjetin kimppuun toteuttamaan rohkeita lupauksiaan. Kaupungin asia tulisivat kerralla kuntoon ilman pitkiä viipeitä.

Jos siirtoon lähdetään, on siitä päätettävä valtioneuvostossa ennen joulua. Itse kannatan sitä.