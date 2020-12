Kolumni: Tarvitsemme virtaa verenkiertoon ja liikettä lihaksiin – Kannustan kuntia panostamaan ulkoliikuntapaikkoihin

Korona vähentää arjen liikkumista. Työtä tehdään kotona, vierailut ja lomamatkat ovat harvassa, kulttuuri- ja muut harrastukset vähissä ja sisäliikunta käytännössä kielletty. Mitä tilalle?

Ulkoliikunta on vastaisku sisällä olemiselle. Kieltojen ja suositusten oheen kaipaan päättäjiltä ja terveysviranomaisilta kehotusta tai käskyä nousta ylös, astua ulos ja lähteä liikkeelle. Emme tarvitse lukkoja ja kieltoja ulkoliikuntapaikoille; tarvitsemme virtaa verenkiertoon ja liikettä lihaksiin!

Pelkään koronan vaikutusten jäävän osin pysyviksi ja kannustan kuntia panostamaan ulkoliikunnan ympärivuotisiin olosuhteisiin. Hämeenlinnassa parantamista kaipaavat kaikki kantakaupungin ulkoliikunnan helmet eli Aulanko, Vanajan rantareitti ja Ahveniston ulkoliikuntapuisto.

Aulangolle korona on tuonut perheitä ja aikuisia liikkumaan. Kiipeilypuistossa on jonotettukin, maastopyöräilyn suosio kasvaa, golf on erinomaista ulkoliikuntaa eikä ratsastustallin ja kylpylän houkuttavuutta sovi väheksyä.

Luontoliikuntakeskus on Aulangolle mahdollisuus. Alueella on luontoaarteita ja -harvinaisuuksia, joiden markkinointi kaipaa tehostamista. Toivon myös alueen polkujen lahoamispisteessä olevien opaskylttien uudistamista niin, että minäkin osaan karhuluolalle eksymättä.

Vanajan rantareitin suosio on korona-aikana entisestään kasvanut. Kaksikymmentävuotias reitti sai lopultakin kesäkahvilat Linnanpuistoon ja Vaakunan rantaan, mutta lisää mahtuu. Rautatien puoleinen reitti on ulokkeineen, kuntoilulaitteineen, uimarantoineen, grillipaikkoineen, niittyistutuksineen ja pitkospuineen todellinen ylpeyden aihe.

Kehittämistä kaipaa reitin länsipuoli, jossa yhteys veteen on olematon. Tyylikkäät ulokkeet ja laiturit toisivat houkuttavuutta ja lisäisivät viihtyvyyttä. Kun kelluvaa kahvilaa ei kuulu etelärannalle niin miltä tuntuisi pikkupurtavaa tarjoava laiva puistossa olevan kivilaiturin päässä? Asiakkaita riittää.

Ahveniston kehittäminen on keskittynyt Ahveniston järven ympäristöön. Maauimala on kunnostettu, yksityinen kiipeilypuisto rakennettu ja kuntoportaat tehty kaupungin ja talkoolaisten yhteistyöllä. Kahvilakin on ja alueen vilkas käyttö kertoo, että kehittämisessä on onnistuttu.

Harjun moottoriradan puolen on annettu rappeutua rauhassa. Moottoriurheilussa Iitin Kymi-Ringin valmistuminen antanee tilaisuuden kesäkäytön monipuolistamiseen. Esimerkiksi pyöräily eri muodoissaan sekä rullahiihto ammunnan kanssa tai ilman ovat lajeja, joiden harrastamiseen rata ympäristöineen tarjoaa pikkuparannuksin poikkeuksellisen hyvät harjoitus- ja kilpailuolosuhteet.

Talvikäytössä moottoriradan alue on astumassa nykyaikaan. Ensimmäisiä latuja ollaan avaamassa ja tulevan talven aikana tykitetään lunta myös varastoon ensi vuoden syksyä varten. Näyttää myös siltä, että ampumahiihtäjien ahkera arvokilpailujen järjestäminen on tarttumassa maastohiihdonkin talkoolaisiin. Unelmana on puoli miljoonaa suomalaista katsomassa suoraa televisiolähetystä Hämeenlinnassa järjestettävistä hiihtokilpailuista vuonna 2024, kun Hämeenlinnan Hiihtoseura täyttää 100 vuotta.