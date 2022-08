Teatteribarrikadin uusi komedia on pelottavan ajankohtainen – Ohjaaja-käsikirjoittaja Neea Viitamäen elämässä puhaltavat uudet tuulet

Hattulalaisen Neea Viitamäen luotsaama Teatteribarrikadi tuo 17.9. ensi-iltaan uuden kantaesityksen Vuoden Menehtyjä.

Luvassa on “köyhä komedia, mutta myös survival-henkinen ajankuva oman supervoiman löytämisestä ja sen harteille nousemisesta”.

– Kaikki Teatteribarrikadin esitykset ovat olleet omalla tavallaan omituisia. Tämä on ehkä sisällöllisesti normaaleimmasta päästä, näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja Neea Viitamäki kertoo.

Tarinassa päähenkilö Pekka Kauhiainen menettää kaiken. Silti häneltä vaaditaan aina vain enemmän.

– Päähenkilö ei jää tuleen makaamaan, vaan hän löytää tapoja selviytyä.

Köyhyys-teemaan sopivasti tilana toimii Parolan vanha, purkukuntoinen terveysasema, purkutaidenäyttelystäkin tuttu.

– Halusin tehdä esityksen Hattulaan. Mikä onkaan köyhälle komedialle parempi paikka kuin loppuunkaluttu terveyskeskus, Viitamäki tuumaa.

Näytelmän käsikirjoitus on alun perin jo yhdeksän vuoden takaa.

– Tekstieni lähtökohta on usein vitutus, se että jokin ärsyttää ja ihmetyttää.

Tarina syntyi, kun Viitamäki suri äitinsä kuolemaa ja joutui samaan aikaan huolehtimaan “kaiken maailman perunkirjoituksista”.

– Kun makselin veroja jo kertaalleen verotetuista asioista, mietin, että imekää nyt kaikki kerralla sitten, henkiset ja materialistiset rippeet.

Komedian kirjoittaminen oli vastapainoa surulle, ja myös väylä purkaa ärtymystä.

– Ajattelin, että antakaa minun nyt rauhassa surra.

Esityksellä on poikkeuksellisesti kaksi ohjaajaa, sillä Viitamäki lähtee elokuussa draamaopettajaksi kansainväliseen kouluun Tsekin tasavaltaan. Projektin vie loppuun hämeenlinnalainen Teatteribarrikadin konkari Hanna-Leena Henriksson.

– Kutsu ohjaajaksi oli yllätys. Monenlaista on tullut tehtyä teatterin parissa, mutta en tässäkään ole yksin, vaan saan tukea tarvittaessa, Henriksson kertoo etäyhteyden välityksellä.

Viitamäki luottaa Henrikssonin osaamiseen:

– Hanna-Leena on opiskellut draamaa, tuntee jutun ja on nähnyt, miten esitys rakentuu. Hän saa vapaat kädet tehdä esityksestä omannäköisensa.

Tekstin teema tuntuu molemmista yllättäen ajankohtaisemmalta kuin koskaan.

– Mutta eri tavalla kuin aikaisemmin, Viitamäki pohtii.

– Maailmantilanteessa, jossa nyt eletään, se on pelottavan ajankohtainen, Henriksson miettii.

Rooleissa nähdään 11 henkeä. Päähenkilöä Pekkaa esittää Antti Leino, ja tämän vaimoa Tinaa Sirpa Soininen.

– Tinan rooli on ihana. Ensin ollaan “bling bling budoaarissa” ja sitten sieltä tullaan jysähtäen alas, Soininen luonnehtii.

Lisäksi mukana ovat Killa Keränen, Taavi Leinikka, Saila Mathlin, Saara-Maija Seppälä, Taina Leppänen, Katja Kurjenmaa, Iina Kurjemaa, Henna Viertola sekä ohjaaja Hanna-Leena Henriksson.

Moni vetää useamman roolin, sillä esityksessä nähdään muun muassa ekoterroristeja, “hänen” todistajiaan, ministeristason noitia ja työyhteisön korppikotkia, sekä “samusirkkamainen omatunto”.

Esitystä on valmisteltu keväästä asti. Noin kuukausi ennen ensi-iltaa harjoittelu tiivistyy.

– Nyt alkaa jännitys ja hyvä pöhinä, että kohta pääsemme tositoimiin, Soininen tuumaa.

Kun Teatteribarrikadin esityksestä on kysymys, mukana on aina jokin yllätysmomentti, tällä kertaa musiikin muodossa.

Esityksiä on luvassa 11, sekä ennakkonäytös.

Liput ja lisätietoa: teatteribarrikadi.fi

“Anna mennä, äiti”

Heli Karttunen

Ainakin seuraavat kaksi vuotta Neea Viitamäki opettaa draamaa Townsend International Schoolissa Tsekin tasavallassa. Työ alkaa 17. elokuuta.

Miten tulit hakeneeksi kyseistä pestiä?

– Impulsiivisesti ja intuitiolla. Viime vapun jälkeen kollega vinkkasi, että tällainen paikka olisi haettavissa, ja täytin hakemuksen, Viitamäki kertoo.

Kahden haastattelun jälkeen heinäkuun alussa tuli viesti, että paikka oli hänen.

Viitamäki irtisanoutui päivätyöstään.

– Olin päättänyt, että en lähde edes hakemaan muuta kuin sellaista, mikä oikeasti kiinnostaa. Ajattelin, että jos en nyt tee tätä, niin koskas sitten.

Mies ja kaksi tytärtä suhtautuivat ymmärtäväisesti.

– Kun kysyin 17-vuotiaalta esikoiseltani, että mikä fiilis, hän sanoi “anna mennä, äiti”, Viitamäki kertoo silminnähden liikuttuen.

Brittiläistä opetussuunnitelmaan noudattava, 130 oppilaan kansainvälinen koulu sijaitsee pienessä 5000 asukkaan Hluboká nad Vltavoun kylässä, 140 kilometriä Prahasta.

Nuorempi, 12-vuotias tytär lähtee mukaan. Hämeenlinnassa työskentelevä puoliso jää toistaiseksi asumaan Hattulaan.

– Minulla on neljä lomaa vuodessa, ja sinne on kahden tunnin lento. Syyslomalle on buukattu jo tulijoita, Viitamäki kertoo.

Opetuskieli on englanti.

– Olen tosi innoissani. On ihanaa päästä tekemään draamaopettajan työtä. Minulle on jo ehdotettu, että voisin tuoda jonkun suomalaisen näytelmän.

Entä miten Teatteribarrikadin käy?

– Jaa-a. Ensin kirjoitetaan uusi teksti ja kun aika koittaa, tuodaan se näyttämölle, joko Hattulassa, Hämeenlinnassa tai Hlubokassa.