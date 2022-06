Koristeomenapuiden taimet lähtivät torilta uusiin koteihin – Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen torijuhlassa olivat sää ja tunnelma kohdillaan

Rinkelinkatu 4:n hallituksen jäsen Päivi Salminen ja puheenjohtaja Aimo Löyttyniemi sovittelevat koristeomenapuun parimetristä tainta Salmisen polkupyörän peräkärryn tarakalle.

Puun juuripaakku solahtaa tavaratilaan vaivatta, ja latvus jää heilumaan korkealle pyöräilijän pään yläpuolelle.

Kun puuntaimi oli päätetty varata Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen juhlavuoden taimista, oli Salminen luvannut kuljettaa puun kotitaloyhtiön pihaan.

– Miten näin suuren taimen edes saisi auton sisälle, hän huudahtaa.

Ei ole vaaraa, että hennot oksat katkeaisivat, kun ne saavat liehua vapaasti tuulessa. Salmisen peräkärryllä kulkevat paitsi lapset myös ostokset, ja tarvittaessa vaikka isomman porukan eväät illanistujaisiin.

– En mitenkään tajua, miten olen aiemmin pärjännyt ilman tätä, Salminen hymyilee.

Kuoppa jo valmiina

Löyttyniemi kertoo, että takapihalle on koristeomenapuulle jo kaivettu kuoppa valmiiksi. Samalla paikalla kasvoi aiemmin vanha omenapuu, joka kaatui. Toiveissa on, että uusi puukin paikalla viihtyy.

Vaikka omenapuu oli vanha, on Rinkelikatu 4:n taloyhtiö melko nuori. Rakennusvuosi on 2006. Asuntoja on yhteensä 32 ja rappuja kolme.

Jokaiselle hallituksen jäsenelle oli varattu oma tehtävänsä 130-vuotispuuprojektissa.

– Yksi kaivoi kuopan, minä hoidin varauksen ja Päivi lupasi kuljettaa. Sitten on vielä istuttajat erikseen.

Peräkärrykuljettaja lähti hymyillen matkaan Hämeenlinnan torilta omenapuun oksat heiluen.

Torilla ilonpito jatkui, kun Musiikkiteatteri Spektrin laulajattaret laulattivat ja tanssittivat lapsia ja vähän aikuisiakin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Hattaroita ja pomppulinna

Marko Karhu oli liikkeellä kaksivuotiaan Eliaksen ja yhdeksänvuotiaan Akselin kanssa.

Kysymykseen mitä hattara maksaa hän sai vastauksen, ettei sitä voi maksaa kortilla eikä käteisellä, koska se on ilmaista.

Kiinteistöliitto Kanta-Häme tarjosi 130-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi lauantaipäivän ohjelman torilla hattaroineen ja pop corneineen.

Kaiken lisäksi kaksi pomppulinnaa hytkyi vieressä tasaisesti, kun lapsivieraat ottivat ilon irti elämästä.

Kiinteistöliiton teltalla kävi puun varanneita tasaisena virtana hakemassa koristeomenapuita uusiin koteihin. Reilusta 40 taimesta valtaosa oli jo haettu ennen puolta päivää.

Yrteistä makua sokeriin

Etelä-Hämeen Marttojen teltalla tuoksuteltiin muun muassa ruususokeria ja timjamisuolaa.

Jaana Lehrbäck ja Arja Pehkonen esittelivät kaupasta ostetuille yrteille jatkokäyttömahdollisuuksia.

– Aina ei koko ruukkua tule käytettyä kerralla. Yrttejä on helppo kuivata, ja tehdä niistä vaikkapa makusokereita tai -suolaa. Jos taloyhtiön pihalla kasvaa syreenejä, voi kukkasilla maustaa sokeria. Sopii hyvin vaikkapa muurinpohjalettujen kanssa. Limen kuorta voi hiukan raastaa mukaan syreenin makua taittamaan, Pehkonen kertoo.

Syreeni sopii hyvin myös leivonnaisten koristeeksi. Sama tarkoitus on myös kuivatuilla kehäkukan ja ruiskukan terälehdillä.

– Näitä voi käyttää vaikkapa mokkapalan päällä nonparellien tilalla, Pehkonen vinkkaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ruusun terälehdillä voi tuoksuttaa vaikkapa kylpysuolaa. Sitten vain nauttimaan ruusuntuoksuisesta jalkakylvystä.

Lempiyrtistään voi myös tehdä makuöljyjä. Yrttejä kannattaa hieman silputa ja ja täyttää pieni pullo yrteillä ja hyvänlaatuisella oliiviöljyllä.

Yrttejä kannattaa kasvattaa itsekin. Basilika viihtyy lämpimällä parvekkeella, samoin rosmariini. Rosmariinista Pehkosella onkin maistuva vinkki takataskussa:

– Laita mansikoita jääkaappiin viilenemään oikein kylmiksi. Sitten laita paistinpannulle tuoretta rosmariinisilppua, voita ja hunajaa. Anna paistua kastikkeeksi ja kaada kylmien mansikoiden päälle, on herkkua !