Korona aiheutti kultaryntäyksen Turengin huutokauppakeskukseen – Muumimukit ovat enää nappikauppaa verrattuna Cartierin ja Tiffanyn arvokoruihin

Petteri Vuorinen myy normaalisti kultaa parillakymmenellätuhannella eurolla. Nyt huutokaupassa on arvokoruja ja -kelloja satojentuhansien eurojen arvosta.

Huutokauppakeskus Turengissa näkyy paitsi korona myös kullan hyvä hinta, koska myytäväksi on tullut ennätysmäärä kultaa koruina ja kelloina.

Huutokauppameklari Petteri Vuorinen esittelee Cartierin käätyä, jonka myyjä on ostanut Madridista Cartierin liikkeestä 93 600 eurolla. Koru on platinaa ja siinä on timantteja enemmän kuin tarpeeksi.

Vitriinissä käädyn vieressä on kultainen sormus, jossa säteilee iso timantti. Jos korun ostaisi kaupasta, olisi hinta 21 700 euroa. Toisella puolella taas on valkokultainen sormus varustettuna 25 timantilla. Arvo on 56 000 euroa.

Se, mitä näistä arvokoruista sunnuntaina huutokaupassa maksetaan, on arvoitus.

Vuorinen epäilee, että korona kurittaa ihmisiä, koska nyt todella kultaa tarjotaan paljon myyntiin. Toisaalta siihen vaikuttaa myös kullan hyvä hinta.

Normaalisti Huutokauppakeskus Turengissa myydään kultaa parillakymmenellätuhannella eurolla. Nyt arvokoruja ja -kelloja on satojentuhansien eurojen arvosta.

Kiertueelle Helsinkiin ja Tampereelle

Vuorisella onkin ollut unettomia öitä, sillä tiloja on vartioitava 24 tuntia vuorokaudessa.

Sen lisäksi huutokauppakeskuksen väki lähtee ensimmäistä kertaa tien päälle näyttämään tavaraa kansalle, jonka vuoksi on täytynyt tehdä turvatoimia.

– Nyt kun huutokauppa toimii ainoastaan verkossa, on hyvä, että ihmiset pääsevät katsomaan esineitä paikan päälle. Meidän pitää uskaltaa kehua ja näyttää, kuinka hienoa tavaraa meillä on myynnissä. Onhan se vähän paradoksaalista, kun samalla pitää varoa.

Tiistaina arvokorut ja -kellot esitellään Tampereella Colibrin showroomissa. Keskiviikkona Vuorinen matkaa bussilla Helsinkiin. Kaksikerroksisen bussin ylin kerros toimii showroomina.

– Tämä kiertely tuo ihan oman jännityksensä. Katsotaan nyt, miten menee ja jatketaanko pilottikäytäntöä.

Tämän lisäksi tavaroita pääsee katsomaan ennakkoon Huutokauppakeskuksen tiloissa Turengissa.

Keskeltä metsää myydään 15 eri maahan

Koronan myötä huutokauppa on siirtynyt verkkoon. Samalla huutajien määrä on kasvanut ja mukaan on tullut enemmän nuoria.

– Onhan se siistiä, että täältä keskeltä metsää voimme huutokaupata tällaisia huippubrändien tavaroita. Viimeksi tavaroita myytiin 15 eri maahan.

