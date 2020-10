Korona toi kuoleman niin lähelle, että vihdoin siitä uskalletaan puhua suoraan – Kun perinteiset hautajaiset puuttuvat, suruaika pitenee

Hautajaiset ovat eläviä varten. Näin sanoo Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan pastori Mirja Lassila.

Muistotilaisuuden ydin on hoitaa surevia, vaikka vainajalla olisikin ollut toiveita hautajaistensa suhteen.

Jos muistotilaisuus jää kokonaan järjestämättä, se voi vaikeuttaa ja hidastaa suruprosessia.

– Ihminen on olemassa yhteisössä. Muistotilaisuus on yhteisölle tarkoitettu mahdollisuus surra ja muistaa. Se on eläviä varten, ei kuolleita. Parhaimmillaan hautajaisten jälkeen ollaan kylläisiä lohdutuksesta.

Tämän vuoksi Lassila kannustaa omaisensa menettäneitä järjestämään muistotilaisuuden, vaikka vasta sitten, kun se on mahdollista.

Nähdyksi tuleminen lohduttaa

Hautajaiset ovat vuosikausia pienentyneet. Saattoväkeä ei ole enää kirkon täydeltä vaan useat hautajaiset ovat intiimejä.

Korona muutti hautajaisia edelleen, kun kokoontumisrajoitukset ovat olleet voimassa.

Mirja Lassilan mukaan kohtaamisesta on jäänyt paljon pois, kun ei kätellä, halata tai välttämättä edes tavata. Se näkyy myös papin työssä.

Lassilan mukaan jo pelkästään lähiomaisten ja papin välillä käytävä surukeskustelu ennen siunaustilaisuutta käydään pitkälti puhelimitse.

– Emme näe toistemme ilmeitä emmekä eleitä, joten kyllä siinä jää aika paljon pois sanatonta viestintää ja lohdutusta.

Lassila on ottanutkin tavaksi, että hän kysyy siunaustilaisuudessa, ketä on paikalla. Se tuo myös surijoille mahdollisuuden kertoa, kuka on ja suhteensa vainajaan.

– Lyhytkin kohtaaminen ja nähdyksi tuleminen siunauskappelissa voi olla hoitava, koska muistotilaisuuksia ei juuri ole.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Videokuvaus tullut hautajaisiin

Lassila muistuttaa, että surussa yhteinen kokeminen on tärkeää.

Hautajaisissa on usein voimaannuttavaa nähdä sukulaisia ja muistella yhdessä vainajaa. Nyt sosiaalinen ulottuvuus on hiipunut koronan vuoksi ja suremisesta on tullut hahmottomampaa kuin ennen.

Se johtuu muun muassa siitä, että riitit ovat vähentyneet. Vainajaa ei välttämättä voida hyvästellä, häntä ei nähdä kuolleena ja hautajaisetkin saatetaan joutua järjestämään poikkeuksellisella tavalla.

Koronasta johtuen kaikki eivät pääse läheisen hautajaisiin. Lassilan mukaan nyt otetaankin poikkeuksellisen paljon videokuvaa hautajaisista, joita sitten välitetään niille, jotka eivät pääse fyysisesti paikalle. Pastorin mielestä se on parempi kuin ei mitään, sillä surussa konkreettinen kokeminen ja näkeminen usein auttaa.

– Suru pitäisi päästä suremaan ja prosessoimaan sitä. Korona on tuonut suruun myös syyllisyyden tunteita. Esimerkiksi, jos ei ole päässyt katsomaan läheistä ennen hänen kuolemaansa.

Kuolemanvaara avaa kielenkannat

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta järjestää syksyisin ja keväisin kaksi sururyhmää. Nyt kaikki ryhmät ovat olleet sekä keväällä että syksyllä täynnä. Se on poikkeuksellista.

Pastorin mukaan tilanne kertoo siitä, että ihmiset haluavat päästä käsittelemään suruaan ja jakamaan sitä muiden samassa tilanteessa olevien kesken.

Kun ei ole yhteisöä, jossa surra, viedään kynttilöitä haudalle ja soitetaan sielunhoitopuheluita.

– Yksinäisyyttä halutaan purkaa. Tätä aikaa leimaa suorempi keskustelukulttuuri. Nyt kuolemasta uskalletaan puhua suoremmin kuin koskaan, koska kuolemanvaara on meille kaikille yhteinen. Meidän pappien pitää olla hereillä ja tarjota keskusteluapua.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sivulta voi käydä katsomassa nojatuoli-illan, jossa aiheena on kuolema. Illan vieraina ovat Juha Itkonen, Tiina Haapsalo ja Tarja Filatov. Ilta on Youtube-tallenne. Katso video alta: