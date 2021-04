Korona vei leivän elävän musiikin keikkatyöläisiltä – Selviytyäkseen hämeenlinnalainen Karri Salo vaihtoi renkihommiin, viihdemoguli ryhtyi tukihenkilöksi ja ääniteknikko myy mikkejään

Hämeenlinnalaisen trubaduurin ja laulaja-lauluntekijän Karri Salon tuloista valtaosa on tullut erilaisista esiintymisistä yleisölle.

Vuoden kestäneen pandemian aikana lähes kaikki keikat ovat peruuntuneet, eikä uusista ole lähitulevaisuudessa tietoa.

– Luojan kiitos puolisolla on riittänyt hoitoalalla töitä, joten jollain lailla tässä on sinnitelty. Nyt olen hiljattain löytänyt itselleni renkihommia ja ajan erityislasten koulutaksia sekä auttelen muutto- ja kuljetuspalvelussa. Oli pakko kehittää jotain, kun asuntolainaa pitää maksaa ja kaikki muutkin kulut pyörivät, Salo kertoo.

Salo ajaa taksia yhtenä päivänä viikossa ja saa joskus lisähommia sairaslomien tai vapaiden tuuraajana. Vähäistenkin töiden tekeminen mutkistaa kuitenkin asioita.

– Tässä on nyt taisteltu Kelan ja työkkärin kanssa siitä, että joudunko maksamaan osan työttömyyskorvauksista takaisin. Vuodenvaihteessa sain Gramexilta ja Teostosta korvauksia satasen verran ja siinäkin joku tuloraja ylittyi. Ihan tavalliseen ihmiseen verrattuna tällainen freelancer-yrittäjä on todella vaikeassa asemassa.

Kollegat myyvät soittokamojaan

Viime vuonna Salo sai yritykselleen 2000 euron tuen, josta napattiin verot pois. Joulukuussa hän striimasi yhden konsertin, jonka kautta soittajan ”tippikippoon” kertyi pari sataa euroa.

– Ei tässä ylimääräisiä ostoksia ole tehty. Kauhulla olen katsellut somessa, kun kollegat laittavat soittokamojaan myyntiin, Salo huokaa.

Muusikon on välillä vaikea ymmärtää esimerkiksi ravintoloita koskevia rajoituksia.

– Katselin yhtenä päivänä kauppakeskuksessa Alkossa olevaa ryysistä ja laskeskelin, että siinä olisi ollut riittävästi yleisöä ihan ok keikalle.

Viimeisin laskutus yli vuosi sitten

Hiljaista on elämä myös keikkamyyjien puolella. Hämeenlinnalaisen Jari ”Hämppy” Hämäläisen ohjelmatoimisto Viihdemoguli on täyttänyt 10 vuotta, mutta juhlimiseen ei ole juurikaan aihetta.

– Viime vuoden maaliskuussa pääsin viimeksi laskuttamaan keikan. Sen jälkeen esiintymisiä on siirretty ja sitten peruttu. Nyt on heinäkuulle myyty joitain festarikeikkoja, mutta näyttää siltä, etteivät ne toteudu, Hämäläinen sanoo.

Viihdemoguli sai viime toukokuussa Linnan Kehitykseltä 2000 euroa tukea, joka saman tien upposi puhelinlaskuihin ja vuokriin. Valtion työmarkkinatukea Hämäläinen saa näppiin 500 euroa kuussa.

– Mihinkään ylimääräiseen ei ole nyt varaa. Olen ollut Janakkalan kunnalla nuorten tukihenkilönä ja saanut siitä pientä tienestiä.

Hämäläinen sanoo toisaalta ymmärtävänsä ravintolarajoituksia, mutta toivoo niihin johdonmukaisuutta.

– Jos ravintolat avataan nyt liian aikaisin, niin kohta ne taas suljetaan, hän arvelee.

Viihdemogulin artisteista vaikeimmissa tilanteissa ovat ne, joille keikat ovat ainoa tulonlähde.

– Osa muusikoista on mennyt työkkäriin ja jotkut ovat etsineet muita hommia.

Ääniteknikon elämä vaihtui äänettömäksi

Musiikillisten elämyksien syntymiseen tarvitaan artistin lisäksi muutakin väkeä.

Hämeenlinnalainen Matti ”Matzo” Heikkilä on ääniteknikko, jolla on normaalisti riittänyt töitä bändien keikoilla niin ympäri Suomea kuin Euroopassakin.

– Vuosi sitten kaikki meni mutelle (= äänettömälle) sen siliän tien. Kesällä vedettiin yksi goottifestari, mutta kaikki yksittäiset keikat peruttiin. Jotain epämääräisiä yksityistilaisuuksia olisi tarjolla, mutta niitä en ole lähtenyt tekemään. Kyllä tämä korona pitää ottaa tosissaan, Heikkilä tuumaa.

Heikkilä kertoo eläneensä Kelan korvauksilla ja toimeentulotuella. Lisäksi hän on myynyt osan mikrofoneistaan.

– Kyllä tässä hengissä pysytään, kun pidetään tiukkaa linjaa. Minulla oli jonkun verran säästöjä ja onneksi meillä on Suomessa sosiaaliturva, joka vörkkii, hän kiittelee.

Ääniteknikko odottelee toiveikkaana koronatilanteen laukeamista. Vuoden jatkunut tilanne tuntuu epätodelliselta,

– Eihän kukaan olisi tällaista uskonut. Taide ei kuole mihinkään, mutta kavereiden puolesta harmittaa, kun firmoja menee konkkaan. Raskasta on myös, kun kaikki sosiaaliset meiningit ovat nyt jäissä.

Koronan hoidossa Heikkilä sanoo luottavansa terveydenhuollon asiantuntijoihin.

– Onhan se tosiasia, että muutaman bissen jälkeen baareissa räkä lentää, Heikkilä sanoo.

– On vaikeaa, kun kukaan ei tiedä, millainen tauti korona loppujen lopuksi on. Se on kuitenkin selvää, että lainsäädäntö ja valvonta rajoilla pitää saada kondikseen.