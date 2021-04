Koronan höystämät kevään merkit ovat jo ilmassa – Koirankakka on saanut kasvomaskeista uuden haastajan

Tähän kevääseen liittyy olennaisena sana jos.

Jos harrastukset pääsevät alkamaan, jos tapahtumia päästään järjestämään, jos matkustaminen on mahdollista.

Kevät on kuitenkin tullut koronasta riippumatta, ja perinteiset kevään merkit ovat täällä, ehkäpä pienellä koronatwistillä höystettynä.

Kasvomaskeista jäteongelma

Koronakeväänä ulkoaktiviteetit ovat korostuneet.

Kun aurinko on viime päivinä hellinyt, ovat pihojen putsaajat olleet sankoin joukoin liikkeellä.

Maanantaina Kiertokapulan Karanojan jätteidenkäsittelyalue ruuhkautui niin, että portit jouduttiin sulkemaan reilusti etuajassa ja henkilökunta joutui käännyttämään autoja pois jonosta (HäSa 21.4.).

Keväthankien alta paljastuneet koirien jätökset ovat saaneet uuden haastajan kasvomaskeista. Nyt käydään keskustelua siitä, kuinka paljon maskit kuormittavat ympäristöä.

Varovaista toiveikkuutta

Terassit ovat jo varovaisesti avautuneet.

Kun tiistaina iltapäivällä kävelin kauppatorin ohi, tuntui omituiselta nähdä terasseilla väkeä istumassa, vieri vieressä, ilman maskeja. On hämmentävää, kuinka nopeasti poikkeusoloista on oman pään sisässä tullut uusi normaali.

Osa kesän isoista festareista on peruttu, mutta pienempien tapahtumien järjestäjät ovat kesän suhteen varovaisen toiveikkaita.

Taidetta ajanvarauksella

Museotkin availevat jo pikkuhiljaa oviaan.

Ateneumin taidemuseossa Helsingissä on meneillään Ilja Repinin näyttely, joka avautuu yleisölle ensi viikolla. Lipunmyynti alkoi tiistaina, mutta lippuja on tarjolla rajoitetusti ja taidetta on tultava ihailemaan varattuna ajankohtana.

On sääli, että tämä harvinainen näyttely osui juuri tähän saumaan. Haluaisin itsekin nähdä sen, mutta aikataulutus arveluttaa. Mutta mitä todennäköisimmin toista tilaisuutta ei tule.

Normaaliin vielä matkaa

Tänä keväänä emme välttämättä kysy, mitä aiot tehdä kesällä, vaan oletko jo saanut koronarokotuksen.

Saa nähdä, kuinka kauan menee, ennen kuin lakkaamme ihmettelemästä väkijoukkoja ja voimme shoppailla ja matkustella rennosti – ilman maskia.