Koronatilanne vaatii kärsivällisyyttä ja vaivannäköä – Suositukset on hyvä ottaa todesta, ettei tilanne ainakaan pahene

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on valmistelemassa kansallista suositusta kasvomaskien käytöstä.

Periaatteessa siinä ei ole mitään epäselvää. Jos viranomaiset antavat suosituksen käyttää kasvomaskia tietyissä tilanteissa, näin kannattaa tehdä.

Monessa maassa kasvomaskit ovat olleet arkipäivää jo pitkään.

Suomessa kasvomaskien käyttö on herättänyt keskustelua. Etenkin kangasmaskien hyödyistä on ristiriitaisia näkemyksiä. Lisäksi maskien valmistusmaiden työolojen eettisyys on puhuttanut.

Keskustelua on herättänyt myös se, että kasvomaskien käyttäminen oikeaoppisesti vaatii paitsi rahaa, myös vaivannäköä.

Suositusten mukaan (HäSa 6.8.) kertakäyttömaski tulisi vaihtaa joka kerta, kun siihen koskee. Oikein käytettyinä maskeille tulee hintaa. Julkisuudessa on väläytelty, että pienituloisella perheellä, joka käyttää julkisia kulkuneuvoja, kulut kasvaisivat kohtuuttomasti.

Kangasmaskit taas tulisi desinfioida keittämällä tai pesemällä 90 asteessa joka käytön jälkeen, mikä on oma savottansa. Ja maskeja täytyisi olla useampia.

Varmaan jokainen odottaa, että tämä poikkeuksellinen koronatilanne menisi ohi.

Jonkinlaista turnausväsymystä on aistittavissa, etenkin sen jälkeen, kun rajoituksia höllennettiin.

Tuntuu, että tilanteen vakavuus ei ole valjennut kaikille – tai sitten siitä ei vain välitetä.

Maailmalla koronatilanne on pahempi kuin Suomessa, mutta täälläkin tartuntojen määrä on ollut kasvussa. Olemme tuudittautuneet siihen, ettei asia koske meitä.

Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä. Jokainen voi omilla toimillaan vaikuttaa omalta osaltaan, ettei tilanne täällä ainakaan pahene. Matkustamisen suhteen kannattaa miettiä, onko se aivan välttämätöntä juuri nyt.

Sitä on korostettu, että kasvomaskien käyttösuositus on edelleen vain suositus, ei velvoite. Se kannattaa kuitenkin ottaa todesta, vaikka se vähän vaivannäköä vaatisikin.

Totuuden nimessä on sanottava, ettei maskin käyttäminen hirveästi kiinnosta, mutta jos tilanne niin vaatii, ei se niin vaikeaa ole.