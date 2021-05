Koulujen päättäjäisbileet pidetään tänäkin vuonna verkossa – Lauantain tapahtuman päätähtenä loistaa rap-artisti Etta

Tunnit täys! -tapahtuman uutuutena on Meet & Greet -osio etäyhteyksin tubettaja Joona Hellmanin kanssa. Luvassa on monipuolinen kattaus musiikkia punkista ja metallista räppiin.

Tunnit Täys! -tapahtuma lauantaina 5.6. sinetöi kouluvuoden.

Päättäjäistapahtuma järjestetään nyt toista kertaa verkossa.

Viime vuonna tapahtuma jouduttiin siirtämään verkkoon lyhyellä varoitusajalla. Tänä vuonna siihen on jo varauduttu: artisteja on neljän sijasta viisi ja myös väliajalle on luvassa ohjelmaa.

Illan pääesiintyjänä nähdään lahjakas laulaja ja räppäri Etta.

– Etta on yksi niistä artisteista, joita nuoret fanittavat. Olemme pyrkineet rakentamaan ohjelmaa nuorison toiveita kuunnellen. Ideana on myös, että jokaiselle olisi jotakin, Iittalan alueen nuorisotyöntekijä Samuli Mäkelä kertoo.

Meet & Greet verkossa on ihan uusi juttu

Tunnit täys! -ilmaistapahtuman järjestävät yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin nuorisopalvelut ja Kulttuurikeskus Arx.

Uutuutena on Meet & Greet -osio etäyhteyksin tapahtuman juontajan, tubettajana tunnetuksi tulleen Joona Hellmanin kanssa.

– Se, mitä kokeilemme, on ihan uusi juttu. Meet & Greet -tapahtumaan tulee linkki saataville ohjelman aikana. Joona kertoo juonnossa, milloin se alkaa.

Tekniikkaa testataan ennakkoon yllätysten varalta.

– Tapahtuma tavoittaa tuhansia. Meet & Greetiin mahtuu väkeä vain rajallinen määrä, mutta chatin kautta voi myös lähettää kysymyksiä.

Illan aikana musiikkia moneen makuun

Tapahtuman polkaisee käyntiin lauantaina kello 17 paikallinen Strggl Collective, jonka jälkeen lauteille nousevat tunnin välein X Factor -ohjelmastakin tuttu Rock Criminals sekä räppäri Joacim.

Kello 20 on vuorossa omintakeisella soundillaan huomiota herättänyt metallibändi Stoned Statues, joka vastikään julkaisi uuden singlen Burning Feathers.

– Ohjelmaa tehdään nuorilta nuorille. Esimerkiksi Rock Criminals saatiin buukattua Kouvolan nuorisopalveluiden kautta. Samalla nuoret artistit saavat mahdollisuuden esiintyä.

Aikaisemmin tapahtuma on pidetty Linnanpuistossa. Sinne on myös aikomus palata.

– Mahdollisesti tapahtuma voisi jatkossa olla myös hybridi, eli sekä livenä että verkossa.

Koulujen päättäjäistapahtuma Tunnit täys! lauantaina 5.6. Lisätietoa: www.hameenlinna.fi/nuoret.