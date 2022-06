Kristalli sai uuden ilmeen ja innokkaan yrittäjän – Annika Hietanen kertoo, mikä on kesähäissä tämän hetken buumi

Hämeenlinnassa syntynyt ja kasvanut, mutta maailmalla viime vuodet viihtynyt meikkitaiteilija Annika Hietanen on tehnyt paluun kotikaupunkiinsa.

Hän aloitti Hius- ja kauneushuone Kristallin yrittäjänä tänä keväänä, kun Arja Salmenoja luopui liikkeestä.

Periaatepäätös yrityskaupasta tehtiin Salmenojan ja Hietasen kesken jo pari vuotta sitten, mutta nyt aika oli kypsä toteutukselle.

– Pystyin ottamaan yrityksen vastaan, kun mieheni työ toi meidät takaisin Hämeenlinnaan, Hietanen kertoo.

Sekä hän että hänen jääkiekkoilijamiehensä ovat kotoisin Hämeenlinnasta, jossa myös pariskunnan lasten isovanhemmat edelleen asuvat.

Nyt aikaa omaan uraan

37-vuotias Annika Hietanen valmistui meikkitaiteilijaksi Moskovassa vuonna 2015 ja on päivittänyt osaamistaan kursseilla Milanossa.

Valmistumisestaan lähtien hän on työskennellyt Hämeenlinnassa ensiksi Pumpuli Salongissa ja sen jälkeen Kristallissa sekä tehnyt keikkoja ympäri Suomea aina maassa ollessaan.

Nyt hänellä on aikaa keskittyä kunnolla omaan uraansa.

Uutena yrittäjänä Hietanen pani hihat heti heilumaan. Ensimmäinen näkyvä muutos on Kristallin uusi ilme, joka koki päivityksen vapun tienoilla. Värimaailma on tuttu Hietasten kotoa.

– Tuo on meidän keittiön seinän värinen, yrittäjä hymyilee maanläheisin, murretuin sävyin sisustetussa liikkeessään.

Hän tuo Hämeenlinnaan uusia trendejä ja oppeja maailmalta. Yksi niistä on perinteinen italialainen hiustuotesarja, johon Hietanen tutustui ulkomailla asuessaan.

Kun hän havaitsi, ettei sarjaa tuoda lainkaan Suomeen, hän ryhtyi itse hommiin ja sai pian yhteyden valmistajiin.

– Alamme tuoda Framesia mieheni Juuson kanssa itse maahan, myös muihin kaupunkeihin kuin Hämeenlinnaan, Hietanen kertoo.

Muitakin tulevaisuussuunnitelmia on, mutta niistä Hietanen pitää vielä suunsa visusti kiinni.

– Kaikki aikanaan. Ei kannata tehdä liikaa muutoksia kerralla, hän hymyilee.

Meikkaaja ja kampaaja tilataan paikan päälle

Kesä on kauneusalalla kiireistä aikaa. Hietasta ja Kristallia työllistävät etenkin kesähäät.

– Hämeenlinna on kesäkaupunki ja täällä on monia upeita juhlatiloja. Minulla puolestaan on paljon sellaisia asiakkaita pääkaupunkiseudulta, jotka arvostavat hyviä tiloja ja fasiliteetteja. Tämä kesä on jo loppuunmyyty, nyt myydään ensi kesää, Hietanen kertoo.

Viime aikoina on yleistynyt ilmiö, että meikkaaja ja kampaaja tilataan paikan päälle juhlapaikalle sen sijaan, että morsian kaasoineen kävisi liikkeessä laitettavana.

– Tuntuu että se on etenkin tämän kesän buumi. Meilläkin on monta keikkaa esimerkiksi Vanajanlinnaan ja Kielorantaan.

Hänelle kesäkiireet sopivat enemmän kuin hyvin, sillä silloin kiekkoilijalla on puolestaan aikaa keskittyä kodinhoitoon ja perheeseen.

“Neuvon kikkoja mielelläni”

Naisvaltaisella alalla on jonkin verran kilpailuasetelmaa eri yrittäjien ja ammatinharjoittajien kesken. Hietanen ei halua pitää osaamistaan yrityssalaisuutena, vaan jakaa mielellään tietotaitoaan muillekin.

– Neuvon kikkoja mielelläni asiakkaillekin.

Hän korostaa etenkin kulmakarvojen merkitystä kasvojen kehyksinä.

– Olen sanonut perustavani Pelastakaa kulmat ry:n, yksi kulma kerrallaan.

Koska kysyntää riittää, Hietanen laajentaisi mielellään yrityksensä työntekijäkaartia. Alalla on kuitenkin pulaa työntekijöistä.

– Minulla on missiona nostaa ammatin arvostusta. Tämä on kädentaitoammatti, mutta myös henkistä työtä.

Psykologina monelle sukupolvelle

Myös Arja Salmenoja allekirjoittaa sosiaalisuuden merkityksen. Hänellä on takanaan jo 45 vuotta parturi-kampaajan elämää.

Yrittäjyyden hän aloitti jo vuonna 1993 perustamalla Pääpaikan Hämeenlinnan Hallituskadulle.

– Kyllä siinä on saanut psykologina monelle sukupolvelle olla, Salmenoja naurahtaa.

Kun häntä ja Hietasta tarkkailee yhdessä, heistä aistii lähes äiti­–tytär-tyyppisen yhteyden. Kumpikin uskaltaa olla toistensa seurassa täysin oma itsensä. Välillä huumori on hurttia.

Yhteys on muodostunut vuosien aikana.

– Olemme tunteneet toisemme pitkään. Annikan kummitäti ja -setä ovat parhaita ystäviäni, Salmenoja kertoo.

Hänen mukaansa päätös yrityksestä luopumisesta oli helpompi tehdä, kun tiesi vastuun siirtyvän hyville hartioille.

– Annikalla on paljon hyviä, uusia ideoita toteutettavaksi.

Vaikka Salmenoja luopui yrityksestään, hän ei aio silti suinkaan jäädä vielä 62-vuotiaana eläkkeelle.

– Eihän sitä osaisi olla vain jouten. Jatkan mielihyvin Kristallissa työntekoa, Salmenoja kertoo.