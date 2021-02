Kristiina Aurasen kampaamo on myös makrameekauppa – "Kun korona vei asiakkaita, piti keksiä muuta"

Turussa Art-parturi-kampaamoa pitkään pitänyt Kristiina Auranen avasi viikko sitten toimipisteen Rengon kirkonkylään. Hän muutti viime vuonna paikkakunnalle, ja tutuilta tuli toiveita kampaamon avaamisesta seudulle.

– Pääskysenpolulta löytyi valmis ateljeehuone, jonka sisustimme uudelleen. Käyn alkuviikosta kolme päivää töissä Turussa, ja loppuviikon kolme päivää olen Rengossa. Turussakin minulla on käynyt hämeenlinnalaisia asiakkaita. Myös pääkaupunkiseudulta on käynyt jonkin verran, ja he voivat nyt tulla halutessaan Renkoon, hän kertoo.

Apua hiuspohjan ongelmiin

Auranen on kiinnostunut erityisesti hiuspohjan ongelmista. Hän tutkii asiakkaidensa päänahan pienellä mikrokameralaitteella.

– Jos meillä ei ole terveitä hiuspohjia, meillä ei ole asiakkaitakaan, joiden hiuksia värjätä tai leikata. Kun hiuspohja voi huonosti, hiukset eivät kasva hyvin tai niitä ei voida värjätä, hän sanoo.

Päänahka varsinkin talvella kuivua samaan tapaan kuin muukin iho, mutta sitä on hankalampi hoitaa rasvalla.

– Usein sanotaan myös, että samaa sampoota ei pitäisi käyttää pitkään, vaikka se olisi hyvääkin. Vaikutuksen vaihtelu johtuu kuitenkin siitä, että hiukset ja iho eivät ole samanlaisia ympäri vuoden.

Vuosien varrella Auranen on antanut muillekin kampaajille värjäys- ja hiuspohjakoulutusta.

Kun ei ole asiakkaita, narut viuhuvat

Art-liikkeen seiniä koristavat Aurasen tekemät makrameetyöt. Hän myy niitä asiakkailleen ja muille halukkaille. Aiemmin hän kiersi jonkin verran myös myyjäisiä.

– Korona vei viime keväänä asiakkaita, ja piti keksiä jotain muuta. Teen käsitöitä iltaisin ja hiljaisina työpäivinä, hän kertoo.