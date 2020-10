"Kuinka ihminen voidaan jättää tällä tavalla heitteille?" – Vaikeassa tilanteessa elävälle Anne Aaltoselle tehtiin palvelusuunnitelma ja sitten hänet unohdettiin

Sairaseläkkeellä oleva Anne Aaltonen asuu vuokralla omakotitalossa Kalvolan Rimmilässä koirien, kissojen ja hevosen kanssa.

Arjen pyörittäminen ei ole aikoihin ollut helppoa, sillä hän joutui vuonna 2006 auto-onnettomuuteen, josta aiheutui useita murtumia ja aivovamma. Liikkuminen on Aaltoselle vaikeaa ja hän kärsii muun muassa huimauksesta, tasapaino-ongelmista, muistihäiriöistä sekä astmasta.

Hänen elämäntilanteensa mutkistui entisestään, kun kauan vaivannut olkapää leikattiin 9. syyskuuta.

– Kädellä ei saa tehdä yhtään mitään ja ortopedin mukaan aikaisintaan vuoden päästä voidaan ennustaa, saadaanko sitä ollenkaan kuntoon. En ole saanut kaupungilta kotiapua, joten itse on pitänyt yrittää selvitä. Voi olla, että olkapäässä on nyt jotakin revennyt ja toisessa kädessä on tenniskyynärpää. Silmälasitkin ovat rikki, Aaltonen kertoo.

Apua ei ole näkynyt

Aaltosen vaikeudet olivat jo ennakkoon selvillä Hämeenlinnan kaupungin aikuissosiaalityöllä, joka kartoitti hänen tilannettaan kotikäynnillä reilu viikko ennen leikkausta 31. elokuuta.

Käynnillä tehtyyn palvelunohjauslehteen kirjattiin suunnitelma säännöllisestä kotihoidosta 10. syyskuuta alkaen. ”Asiakkaalla olkapääleikkaus 9.9. ja sen jälkeen tarvitsee kotona apua pukeutumisessa, peseytymisessä, ravitsemuksessa, lääkehoidossa, pyykkihuollossa ja yleisessä voinnin seurannassa”, dokumentissa todetaan.

– Tällaista kotiapua tai avustajaa en tähän päivään mennessä ole saanut. Kotisairaanhoitajia on kyllä käynyt, mutta eiväthän he saa tehdä muuta kuin sairaanhoitoon liittyviä asioita, Aaltonen ihmettelee.

– Joku voi ehkä vedellä leivän päälle voita, jos pyytää, mutta esimerkiksi ruokaa he eivät voi laittaa.

Huudettiin puhelimessa

Aaltonen yritti selvittää, mitä suunnitelmalle on tapahtunut ja miksei apua ole kuulunut. Hän kokee joutuneensa väheksynnän ja pompottelun kohteeksi.

– Yritin tavoitella suunnitelman kirjannutta ihmistä, mutta hän oli ensin sairauslomalla ja sitten jollakin muulla lomalla. Yritin soitella muihin numeroihin, mutta niihin ei vastattu. Asiat jäivät rempalleen, eikä niitä ole viety eteenpäin.

Syyskuun lopulla Aaltonen kertoo saaneensa viestin, jossa uutta kotikäyntiä ehdoteltiin 20. lokakuuta. Sosiaalityöntekijät poikkesivat kuitenkin aikaisemmin. Aaltosen mukaan he tekivät joitakin merkintöjä papereihin, mutta sanoivat, etteivät voi tehdä asiasta päätöstä.

– Kun soittelin myöhemmin kysyäkseni päätöksestä, puhelimeen vastannut henkilö suorastaan huusi minulle, etten ole oikeutettu kotihoitoon eikä asiaa enää käsitellä.

Tyrmistynyt ja järkyttynyt

Aaltonen on sinnitellyt joten kuten, mutta pientenkin asioiden järjestely on hankalaa. Lähimmät palvelut ovat 17 kilometrin päässä, eikä hän pysty ajamaan autoa. Sote-taksikyydit hän käyttää ruokakaupassa asioimiseen.

– Olen joutunut vaivaamaan ystäviäni, joista jotkut ovat pitkänkin matkan takana ja itsekin sairaita ihmisiä. Heidän ansiostaan olen selviytynyt ja eläimet on saatu hoidettua, Aaltonen kiittelee.

Aivan viime päivinä Aaltoselle on tullut puheluja, joissa on ehdoteltu uutta palaveria. Kelastakin on ilmeisesti jonkinlainen päätös tullut.

– En tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Olen tyrmistynyt ja järkyttynyt kaupungin toiminnasta. Kuinka ihminen voidaan jättää tällä tavalla heitteille?