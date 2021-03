Kuka tietää, onko kana onnellinen? – Mitä munapakkausten termit tarkoittavat?

Kananmunahyllyn äärellä saattaa kuluttaja hämmentyä. Valikoimissa on esimerkiksi onnellisen tai vapaan kanan munia, free range -munia tai aitoja maalaismunia.

Suomessa tuotetaan kananmunia vain neljällä eri tavalla: luomukanaloissa, ulkokanaloissa, lattiakanaloissa ja virikehäkkikanaloissa.

– Onnellisen tai vapaan kanan munat ovat tuotenimikkeitä, jotka eivät välttämättä kerro mitään. Paketissa pitää lukea myös tieto tuotantotavasta. Free range -kanaloissa kanat saavat terminkin mukaisesti olla myös vapaana laitumella, toiminnanjohtaja Hanna Hamina Siipikarjaliitosta kertoo.

Jotkut kanalat kertovat pakkauksissaan millaista rehua kanoille on annettu.

Tarjolla on esimerkiksi kauralla ruokittujen kanojen munia, omega-munia ja gmo-vapaita munia.

– Kauran uskotaan ihmiselläkin parantavan suolistoterveyttä ja sitä syötetään tukemaan eläimen tasapainoista ruokavaliota. Omega-munia muniville kanoille syötetään pellavaa, joka parantaa munien rasvahappokoostumusta. Gmo-vapaus tarkoittaa taas sitä, että kana syö vain geenimuuntelematonta rehua, Hamina sanoo.

Vaikuttaako kanalatyyppi munan ravintoarvoon tai makuun, siitä ei ole Haminan mukaan näyttöä.

– Munan ominaisuuksiin vaikuttaa ainoastaan se, mitä kana syö. Jos kana pääsee ulkoilemaan ja saa ruohoa sekä lehtivihreää, se saattaa vaikuttaa keltuaisen väriin.

Joidenkin kanaloiden munat ovat ruskeita ja joskus niitä ja valkoisia munia voi olla sekaisin. Jotkut ovat arvelleet tummempien munien olevan jopa terveellisempiä, mutta harvempi tietää, mistä väri tulee.

Selitys on niin yksinkertainen, että ruskeat kanat munivat ruskeita munia ja valkoiset valkoisia.

– Munan värillä ei ole merkitystä sen ravintoarvoihin. Tässä asiassa on suuria kulttuurieroja. Suomessa ruskeita kanoja on tiloilla vain viitisen prosenttia, mutta esimerkiksi Englannissa vain viisi prosenttia maan kanoista on valkoisia, Hamina kertoo.

Suomen yleisin tuotantotapa on virikehäkkikanala. Yhteen häkkiin mahtuu yleensä 50-60 kanaa, ja jokaisella yksilöllä on oltava tilaa vähintään 750 neliösenttiä.

Lidl kuitenkin poisti virikehäkkikanojen munat valikoimistaan vuonna 2016, ja myös S-ryhmä sekä Kesko ovat luopumassa niistä vuoteen 2027 mennessä.

– Tämä on yleisesti länsimainen linjaus ja kaupan alan yritysten toive. Mitään lakia tässä ei taustalla ole. Muutos tulee aiheuttamaan alalle haasteita. Tällä hetkellä Suomessa on yli kaksi miljoonaa kanaa virikehäkeissä, joten suuria investointeja vaaditaan, Hamina pohtii.

Kananmunia tuotetaan Suomessa noin 260 maatilalla. Kanojen määrä on noin 3,9 miljoonaa.

Suomalaisten kananmunien käyttö on lisääntynyt vuosi vuodelta, ja tällä hetkellä kulutus on yli 12 kiloa asukasta kohti.

– Viime vuonna kananmunien kulutus nousi kuusi prosenttia, ja muutos 12-13 vuoden takaiseen tilanteeseen on todella suuri, Hamina kertoo.

Takavuosina munien pelättiin altistavan sydänoireille, mutta tuoreiden tutkimusten mukaan niitä on turvallista syödä joka päivä.

– Kananmuna on monipuolinen, edullinen ja ravinteikas luonnontuote.

Suomessa on neljä eri kanalatyyppiä

Luomukanala

Luomukanaloissa kanat ovat vapaina lattialla tai eri tasoilla. Kanaloissa on ikkunat, orret, munintapesät sekä ulkotarha, jossa kanat pääsevät kesäkaudella ulkoilemaan. Lattiapinta-alasta vähintään kolmannes on pehkualuetta. Kanat ruokitaan luomurehulla. Lisäksi kanoille annetaan päivittäin esimerkiksi heinää, ruohoa tai juureksia.

Luomumunia tuotetaan Suomessa yli 50 tilalla ja niiden osuus tuotannosta on noin 8 prosenttia

Ulkokanala

Ulkokanalat eli free range -kanalat ovat lattiakanaloita, joissa kanoilla on mahdollisuus liikkua ulkona laidunalueella jopa talvella säiden niin salliessa. Laidunta on 4 m² per kana, joka on määrältään sama kuin luomutuotannossa.

Kanoilla on pesät mihin munia, ja orret, joilla nukkua. Monissa ulkokanaloissa on katettu terassi, jossa on kanoille virikkeinä mm. keinuja, olkia ja heinää.

Suomessa on noin kymmenkunta ulkokananmunia tuottavaa tilaa, ja niiden osuus tuotannosta on noin 3 prosenttia.

Lattiakanala

Lattiakanaloissa kanat ovat vapaana lattialla tai eri tasoilla. Kanoilla on käytössä orret ja kuopimisalueet antamassa lisävirikkeitä. Kanat saavat munia rauhassa hämärissä munintapesissä.

Kananmunista tuotetaan reilu kolmannes lattiakanaloissa. Valtaosa niistä on kerroslattiakanaloita, joiden eri kerroksissa sijaitsevat ruokintalaitteet ja vesilinjat, pesät ja orret.

Virikehäkkikanala

Pienryhmä- eli virikehäkkikanalat ovat tällä hetkellä yleisin tuotantomuoto Suomessa. Virikehäkissä kanoilla on käytössä orret, kuopsutusalue ja pesät munimista varten.

Kanat ovat pienissä ryhmissä, joissa kanat tuntevat toisensa. Niillä on mahdollisuus liikkua vapaasti omassa virikehäkissään, joissa on enimmillään kuutisenkymmentä yksilöä.

Lähde: Siipikarjaliiton tottamunasta.fi.