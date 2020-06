Kukoistaako puutarhasi? Vielä ehtii ilmoittautua mukaan Avoimiin puutarhoihin

Oman puutarhan ilmoittautumisaika Avoimet puutarhat -tapahtumaan päättyy 7. kesäkuuta.

Varsinainen tapahtuma on sunnuntaina 5. heinäkuuta kello 12–17, jolloin se on avoin kaikille kiinnostuneille. Tänä vuonna tarjotaan ensimmäisen kerran mahdollisuus osallistua tapahtumaan myös etänä. Avoimet Puutarhat Kotisohvalla -virtuaalikierroksen videot lähetetään 21.6. mennessä Puutarhaliittoon, joka julkaisee ne Youtube-kanavalla.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa tapahtumasta ja sen virtuaalikierroksesta löytyvät www.avoimetpuutarhat.fi-sivuilta.

Tämän vuoden teemana on Yhdessä oppien puutarhassa.

Vihreä ja kukkiva piha on parhaimmillaan monimuotoinen paratiisi sekä omistajilleen, vierailijoille että koko muulle eliökunnalle. Puutarhassa on helppo hengähtää, harrastaa hyötyliikuntaa ja seurata kasvun ihmettä. Puutarha ja sen hoitaminen opettavat tekijäänsä päivittäin, mutta parasta on luonnollisesti kokemusten vaihtaminen yhdessä muiden harrastajien kanssa.

Puutarhassa viihtyvät myös niin pienet eliölajit kuin isommat linnut ja nisäkkäät.

Niille, jotka eivät halua tänä vuonna osallistua tapahtumaan joko esittelijöinä tai vierailijoina, on mahdollista tehdä virtuaalikierros puutarhoissa 5.–31. heinäkuuta Youtube-kanavalla.

Muutaman minuutin esittelyissä puutarhan omistajat esittelevät puutarhansa ja sen suosikit. Videot lähetetään Wetransfer-palvelulla osoitteeseen niina.oinonen@puutarhaliitto.fi. Video voidaan linkittää myös tapahtumaan livenä osallistuvien puutarhojen profiiliin, jolloin vierailulle pääsee myös tapahtumapäivän jälkeen.

Tapahtumajärjestäjien vinkkinä on ottaa lähipiirin digitaitoiset nuoret tällä tavalla mukaan ikuistamaan puutarhaharrastamista. Myös Facebook ja Instagram toimivat aktiivisina koko tapahtuman ajan, jolloin niihin voi lähettää makupaloja omasta pihastaan jo ennen tapahtumaa.

Kesän 2020 puutarhoissa näkyvät kaikella todennäköisyydellä lukuisat hyötykasvit, sillä koronakevään yksi suosituimpia harrastusmuotoja on ollut syötävien kasvien viljely.

Suomalaiset ovat tänä vuonna muutenkin kunnostautuneet kasvien parissa, sillä yhä useammasta koti- ja mökkipuutarhasta on tehty viihtyisiä puuha- ja oleskelukeitaita muun harrastustoiminnan rajoitusten vuoksi. Puutarhakasvien kysyntä on ollut ennätyksellistä, kerrotaan Puutarhaliitosta.

Tapahtumaan voi ilmoittaa oman puutarhansa sivuilla www.avoimetpuutarhat.fi luomalla sinne kuvien kera oman puutarhaprofiilin. Ilmoittautumisajan päätyttyä tapahtumaan osallistuville puutarhoille postitetaan info- ja esittelypaketit.

Tänä vuonna puutarhoja ohjeistetaan lisäksi pitämään huolta niin ihmisten kuin kasvien terveydestä.

Ulkoilmatapahtuman turvallisuudesta pidetään huolta pitämällä turvavälit ja osallistujamäärä rajoitusten mukaisena ja tarjoiluissa luovutaan seisovista pöydistä.

Avoimet puutarhat -tapahtuman järjestää Puutarhaliitto ry yhteistyökumppaneineen.