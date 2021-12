Kulmilta kuultua: Aino Kalliosaari puolustaa erilaisuutta – Seimet toivat iloa keskustaan

Aino Kalliosaari puolustaa taidenäyttelyssään erilaisuutta

Hämeenlinnan pääkirjastossa on esillä Aino Kalliosaaren taidenäyttely Ill-considered.

Näyttelyn teemana on erilaisuus ja tällä kertaa työt ovat abstrakteja.

– Löysin uuden työtavan eli pouring-tekniikan. Siinä väri kaadetaan kankaalle, jota sen jälkeen kallistetaan, Kalliosaari kertoo.

Hämeenlinnalainen taiteilija haluaa näyttelyllään nostaa autismitietoisuutta ja puolustaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

– Autistit ovat erityisiä ihmisiä, jotka näkevät maailman eri tavalla kuin muut. Itselläni on Aspergerin piirteitä ja minulla on lievä dysfasia, joka on kielellinen kehityshäiriö.

Näyttelyssä on erityinen Pride-seinä, jossa yhdeksän eri seksuaalisuuden muotoa on saanut oman “lippunsa”.

– On surullista, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oikeuksista on vasta nyt alettu kunnolla puhua, Kalliosaari sanoo.

– Tunnen vähemmistöihin kuuluvia ja haluan osoittaa, että välitän heistä.

Näyttely on esillä 16. tammikuuta saakka. Tällä hetkellä omatoimiajat eivät ole pääkirjastossa käytössä, joten näyttelyä pääsee katsomaan vain yleisten aukiolojen puitteissa.

Seimet toivat keskustaan iloa ja yhteisöllisyyttä

Hämeenlinnassa on tänä vuonna voinut pysähtyä seimen sanoman äärelle vaikkapa jouluostosten lomassa. Seurakunnan ja yrittäjien yhteistyönä toinen toistaan herkemmät ja kauniimmat seimet koristivat kaupunkikuvaa ja 11 yrityksen näyteikkunoita tai parvekkeita keskiviikkoon 29.12. asti.

– Jouluseimen saaminen meille on miellyttävä huomionosoitus, joka muistuttaa joulun sanomasta, kertoi Kaarle Kokko Green Cafesta seurakunnan tiedotteessa.

Kauneushoitolan yrittäjä Inkeri Valtonen ihastui heti ajatukseen yhteisöllisestä seimipolusta.

– Seurakunta ja yrittäjät yhdessä voivat tuoda ilosanomaa ja valoa kaupunkikeskustaan, iloitsi Valtonen, jonka kaunis seimi tervehti ohikulkijaa parvekkeella.

Anja Säe Noblessasta kertoi, että seimet keräsivät runsaasti ihailijoita näyteikkunoiden taakse, jopa ruuhkaksi asti.

Jokaisella seimellä on oma tarinansa ja ne ovat tulleet eri maista.

– Seimi-polku on ollut erittäin suosittu ja olisi hienoa saada perinne jatkumaan ensi vuonna, toivoo pappi Marja Vainikka, jonka käden jäljet näkyivät polussa myös suunnittelijana ja toteuttajana. Vainikan käsityönä rakentama Hämeen Linna seimi oli kiistämättä myös yksi komeimmista mukana olleista seimistä.

Keskustan toimijoista Seimi-polkuun osallistuivat Raatihuoneenkadulta Kauneushoitola Inkeri Valtonen, Seurakunnan kokoontumistila ja palvelutoimisto, Cafe Green, Matto Kortesniemi ja Kahvila Dois Amores, Sibeliuksenkadulta Noblessa keittiöt, Reim Isännöinti ja Kahvila Laurell, Hallituskadulta Askartelukauppa Tmi Tervapuro Leila, Antiikkiliike Santa Maria ja Onnenpäivät parturi-kampaamo, sekä Arvi Kariston kadulta Ekokampaamo Hiusatelje.