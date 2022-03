Kulmilta kuultua: Pro Ojoinen luovutti päättäjille liikunta-adressin ja Lammilla betoniporsaat korvataan taiteella

Pro Ojoinen -liike on huolissaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista Hämeenlinnassa.

Liikkeen edustajat Olli Toivanen ja Veikko Pulli luovuttivat viime tiistaina kaupungille liikkeen laatiman adressin, jossa ehdotetaan kaupungin virkamiehistä ja järjestökentästä koostuvan työryhmän perustamista tilanteen parantamiseksi.

Adressissa toivotaan lisäksi, että kaupunki panostaa lasten maksuttomaan kulttuuri- ja liikuntatoimintaan, tarjoaa ilmaiset harrastetilat alle 12-vuotiaiden johdetuille ryhmille ja järjestää uimaopetusta alaluokkien oppilaille.

Vetoomuksen vastaanottivat kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen (vas.), kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Helena Lehkonen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko ja liikuntapäällikkö Päivi Joenmäki.

Lammille taidetta betoniporsaiden tilalle

Lammin kotiseutu- ja kulttuuriyhdistys Lykky ry vie loppuun Lammin Yrittäjien aloittaman hankkeen Vääksyntien ja Mommilantien liikenneympyrän kaunistamiseksi. Hanke toteutetaan yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa, yhdistys kertoo tiedotteessaan.

Kaupunki suunnittelee ja toteuttaa liikenneympyrän peruskorjauksen ja kulttuuriyhdistys tuottaa taideteoksen.

Lykky valitsi kahden lammilaisen taiteilijan ehdotuksista toteuttamiskelpoisimman jatkosuunnitteluun.

Linnaseutu ry esittää ely-keskukselle 50 prosentin rahoitusosuutta hankkeen arvioiduista kustannuksista. Omarahoitusosuuteen voivat osallistua yritykset, yhteisöt ja yksityiset ihmiset.

– Hankkeeseen on alustavasti jo lupautunut mukaan hyvä joukko lammilaisia yrityksiä, jotka julkistetaan, kun koko rahoitus saadaan kokoon, kertoo kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja Petri Silvonen.

Seminaarin koulussa tempaistaan Ukrainan hyväksi

Seminaarin koulussa oppilaat olivat lähestyneet rehtoreita, koska he halusivat tehdä jotain auttaakseen Ukrainan lapsia. Ideointitalkoisiin pyydettiin mukaan myös koulun vanhempainyhdistystä.

Vanhempainyhdistys on luonut keräyssivuston Unicefin sivujen alle ja ensi viikon aikana kaikki luokat käyvät kävelemässä tai muuten liikkumassa linnan ja kaupungin alueella keräten kierroksia.

Näitä kierroksia vastaan oppilaat pyytävät “sponsoreita” maksamaan valitsemansa summan tähän keräykseen, joka on voimassa 30.4. asti.

Vanhempainyhdistys tukee jokaista oppilasta 0,20 euron summalla eli lahjoittaa keräykseen 150 euroa. Keräys löytyy osoitteesta: https://oma.unicef.fi/participant/liikkuen-apua-ukrainaan.

Yhteinen startti on koululla maanantaina. Jokainen luokka käy tekemässä omat kierroksensa oman aikataulunsa mukaan ensi viikolla.

Kansainvälinen tunnustus Lions Club Parolalle

Lions klubien päämaja USA:ssa on myöntänyt LC Parolalle kauden 2020–2021 toiminnasta lippuplakaatin.

Kauden aikana Parolan leijonat auttoivat paikkakunnan vanhuksia, vähävaraisia ja nuoria. Nuorien luokkakohtaiset stipendit rahoitettiin Hattulan Joulu -lehden myyntituloilla.

Lisäksi tuettiin Viron suomipoikia (Suomessa taistelleita sotaveteraaneja), joista vanhin kuoli kotonaan syksyllä 2020. 96-vuotias Oliver muutti hissittömän talon viidennestä kerroksesta palvelutaloon.

Kaudella 2020-2021 presidenttinä toimi Hannu Haapala.