Kun lomautuslappu oli kourassa, oli aikaa tehdä hyvää – Heidi Äyhönen palkittiin hyvästä työstä

Kanta-Hämeen muistiyhdistys palkitsi muistiystävällisellä teolla Heidi Äyhösen.

Hän toimi koko kevään ajan vapaaehtoisena ja soitteli Kanta-Hämeen muistiyhdistyksen jäsenille ja kyseli kuulumisia.

Äyhönen työskentelee ravintolapäällikkönä kahdessa ravintolassa. Kun korona iski, hän joutui 90 päiväksi lomautetuksi.

– Halusin tehdä lomautuksen aikana jotain. Yksi päivä kuljin Muistiyhdistyksen tilojen ohi ja näin ilmoituksen, jossa etsittiin toimintaan vapaaehtoisia.

Äyhönen laittoi yhdistykseen sähköpostia ja pääsi pian hommiin.

Työviikot katosivat kalenterista

Vapaaehtoisena Äyhösen tehtävä oli soitella muistiyhdistyksen jäsenille ja kysellä heidän kuulumisiaan.

– Moni vanhus oli koko kevään ajan yksin. Yhdessä sitten puhelimitse pohdimme maailman menoa. Kaikille tilanne oli hyvin uusi.

Puheluista jäi Äyhöselle hyvä mieli ja fiilis, vaikkakin moni koko suurta yksinäisyyttä ja ikävää ihmisten pariin. Kevät oli monelle rankka, koska ei voinut tavata ystäviä, perhettä tai käydä harrastuksissa.

Äyhösen auttamishalu lähti omasta arjesta. Normaalisti työviikot ovat yli 40-tuntisia, mutta yhtäkkiä hänellä oli kaikki päivät aikaa.

– Halusin olla hyödyksi. Toki auttaminen oli myös itselle tärkeää, sain samalla purettua myös omia ajatuksia yhdessä vanhusten kanssa. Jokaisen puhelun jälkeen tuli hyvä mieli.

Lotta ja pappa laulavat yhdessä

Äyhösen lisäksi Kanta-Hämeen muistiyhdistys palkitsi kunniamaininnalla Lotan ja papan, jotka ovat koko kevään ajan tehneet koronalauluja sekä Facebookiin että Youtubeen.

Idea lähti siitä, kun Lotta Saahko joutui koronan vuoksi lähtemään Lontoosta koronapakoon ja päätyi asumaan isoisänsä Jorma Saahkon luokse Valkeakoskelle.

Kun Lotalla oli etälaulutunti, innostui pappakin laulamaan ja syntyi idea tutustua papan nuoruuden kappaleisiin. Joka päivä Jorma ja Lotta Saahko ovat laulaneet yhden laulun papan nuoruudesta.

Pian Lotta päätti alkaa kuvata sessioita ja jakoi niitä Facebookissa ja Youtubessa. Lauluvideot ovatkin tuoneet iloa ja valoa monen vanhuksen elämään korona-aikana.

– Laulut ovat avanneet myös minulle ihan uuden puolen papan nuoruuteen. Laulut ovat herättäneet muistoja. Tätä ennen pappa ei ole kertonut nuoruudestaan, mutta nyt olen myös oppinut häneltä kyselemään asioista.

Vaikka Jorma Saahko ei aina muistakaan, mitä laulua he ovat lapsenlapsensa kanssa edellisenä päivänä laulaneet, on idea opetella joka päivä uusi laulu. Siinä internet on mainio apu.

Kevään aikana 85-vuotiaalle papalle ostettiin älypuhelin, jota pappa nyt käyttää.